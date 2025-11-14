Un menú de hamburguesa y café cuesta un 25% más que hace un año

Hasta la receta más sencilla sufre las consecuencias de la inflación. No hay que marcarse un Karlos Arguiñano para notar la subida de precios en la cesta de la compra de los canarios. Hasta el menú menos elaborado, como una hamburguesa casera con papas y café de postre, cuesta hoy un 25% más que hace solo un año. Y para los que prefieran un plato más español como la tortilla, la combinación se encarece un 15% respecto a 2024. La clave de las subidas está en que los ingredientes principales, la carne de vacuno, el huevo y el café, son los productos que más han incrementado su precio en el último año con subidas del 15,8%, 13,4% y 16,2% respectivamente. Así se desprende de los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que indican que el índice de precios de consumo (IPC) subió un 2,5 % en octubre en las Islas. Tres décimas más que en septiembre (2,2%) aunque seis décimas menos que en el ámbito nacional, donde la inflación alcanzó el 3,1%. Canarias, además, se situó entre las autonomías con menor aumento de precios, solo por encima de Murcia.

El grupo de Alimentos y bebidas no alcohólicas –el que notan los canarios cuando acuden al supermercado cada semana– sigue creciendo en las Islas con un avance del 2%. El caso concreto de los huevos tiene una explicación muy clara: la extensión de la gripe aviar por Europa y España. Lo que ha provocado que la conocida como ovoflación –que a principio de año azotó Estados Unidos– haya llegado a esta parte del globo disparando los precios de los huevos. Lo que hoy es una subida del 13,4% en Canarias, ya va por 22,5% en el ámbito nacional. Como medida de prevención, el Gobierno central ha decidido confinar las aves de todo el país, pero existe el temor a que la caída de la producción provoque una escasez que convierta el huevo en un artículo de lujo.

Pero la alimentación no es el grupo con mayor incremento. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles es el segmento que mayor impacto al alza generó sobre los precios del Archipiélago. En el Archipiélago la subida fue de 5,8%, mientras que la media nacional llegó al 7,5%. Eso sí, el ascenso de los precios de la electricidad se elevaron con mayor intensidad en las Islas (17%) que en el conjunto de España (13,4%).

Restaurantes y hoteles

Al segmento de la vivienda le sigue restaurantes y hoteles, cuyos precios siguieron creciendo de manera notable, a razón de un 4,4% en el contexto nacional y del 4,9 % en Canarias. En lo que concierne al resto de grupo de las Islas, la práctica totalidad mostraron incrementos interanuales, destacando Bebidas alcohólicas y tabaco (3,2%), Otros bienes y servicios (3,1%), Sanidad (2,5%), Comunicaciones (1,8%) y Enseñanza (1,6%).

En el último mes, la inflación subyacente –que excluye los productos más volátiles como la energía y los alimentos no elaborados­– aumentó en un 0,7% en Canarias y en un 0,5% en la media nacional. Desde una perspectiva interanual, registró un crecimiento de los precios del 2,1% en las Islas y del 2,5% en el conjunto del país.

El presidente de la CEOE de Tenerife, Pedro Alfonso, calificó como «altos» los últimos datos del IPC en Canarias y mostró su preocupación por que puedan suponer una ralentización en la bajada de los tipos de interés o incluso en una subida de los mismos. El empresario considera que el también «elevado avance» de la inflación subyacente pude traducirse en un incremento aún mayor de los precios en segunda ronda por el consecuente incremento salarial acordado en la negociación colectiva. «No debemos olvidar que el margen que se permite el Banco Central Europeo es de que la inflación esté en torno al 2% y en Europa todavía está en unos niveles bajos», pero estas subidas pueden ser un anticipo «de lo que puede ocurrir en los próximos meses a nivel español y a nivel europeo», alertó.

Analizando la variación mensual de la inflación, el grupo que más impacto tuvo sobre el IPC en ambos territorios –Canarias y España–fue el de Vestidos y calzados. «Es en consonancia con el inicio de la temporada comercial de otoño-invierno, aunque lo hizo con una mayor intensidad en las Islas (14,8%) que en el conjunto del territorio nacional (8,2%)», aclaran desde la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).

En Canarias también se notó con más fuerza la subida de los precios del transporte. Mientras que en el conjunto del país apenas aumentaron un 0,3%, en las Islas el encarecimiento llegó al 0,7%. La diferencia se explica, sobre todo, por el comportamiento de los carburantes: a nivel estatal bajaron ligeramente un 0,1% en el último mes, pero en Canarias hicieron justo lo contrario y repuntaron un 0,4%.