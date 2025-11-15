Qué cambiará realmente en las pensiones en 2026: claves, cifras oficiales y el impacto en los jubilados

Las pensiones españolas volverán a ocupar el centro del debate público a medida que se acerca 2026, un año marcado por la entrada en vigor de varias reformas relevantes que afectan tanto a la cuantía final de las prestaciones como al modo en que se computan los años cotizados. Aunque algunas medidas provienen de normativas aprobadas en 2021 y 2023, será ahora cuando empiecen a aplicarse de forma efectiva sobre miles de trabajadores próximos a la jubilación.

A ello se suma otro elemento importante: la habitual revalorización anual vinculada al IPC, factor que preocupa a un colectivo que supera ya los 10 millones de personas en España. Las previsiones económicas apuntan a una subida moderada, pero suficiente para compensar parcialmente la inflación acumulada del último año de referencia.

Integración de lagunas de cotización: una corrección histórica en marcha

Uno de los cambios más relevantes de 2026 será la ampliación del sistema de integración de lagunas, es decir, los periodos sin cotizar que pueden perjudicar de forma notable el cálculo de la base reguladora de la pensión. Las lagunas suelen asociarse a cuidados familiares, interrupciones laborales y, especialmente, a la parcialidad o la temporalidad, situaciones que afectan en mayor proporción a las mujeres.

Según los datos de Eurostat, España mantiene una brecha de género en pensiones del 28%, una cifra superior a la media europea, situada en torno al 25%. Esta desigualdad ha motivado la adaptación del sistema.

Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación / La Provincia

A partir del 1 de enero de 2026, la Disposición Transitoria 41ª de la Ley General de la Seguridad Social mejora la cobertura de estos periodos:

Del mes 49 al 60 , las lagunas se integrarán con el 100% de la base mínima.

, las lagunas se integrarán con el de la base mínima. Del mes 60 al 84, con el 80% de la base mínima.

Hasta ahora, la norma cubría al 100% solo los primeros 48 meses y después aplicaba un 50%, por lo que el cambio representa una mejora significativa.

La Seguridad Social aclara que este refuerzo se aplicará solo mientras la brecha de género en las pensiones supere el 5%, un umbral todavía lejano según los indicadores de 2023 publicados por el Ministerio de Inclusión.

Una jubilación cada vez más tardía: por qué sigue aumentando la edad legal

Otra de las grandes modificaciones será el nuevo salto en la edad para acceder a la jubilación ordinaria. España continúa con la implantación del calendario progresivo iniciado en 2013, cuyo objetivo es enlazar la esperanza de vida con la sostenibilidad financiera del sistema.

En 2026, el requisito quedará así:

Con 38 años y 3 meses cotizados o más → 65 años .

→ . Con menos tiempo cotizado → 66 años y 10 meses.

En 2025 esa edad era un poco inferior (66 años y 8 meses), y en 2027 alcanzará los 67 años para quienes no tengan cotizado el mínimo exigido.

Según la OCDE, España es uno de los países con mayor esperanza de vida (83,3 años), lo que presiona la relación entre población activa y pensionistas. Por ese motivo se mantiene la tendencia de ajuste.

La jubilación anticipada mantiene su estructura

Seguirá siendo posible jubilarse hasta dos años antes de la edad ordinaria, siempre con penalización. La reducción varía entre el 2,81% y el 21%, en función del total cotizado y la antelación.

Pueden acogerse:

Quienes hayan cotizado 38 años y 3 meses o más → desde 63 años .

→ desde . Quienes no lleguen a ese periodo → desde 64 años y 10 meses.

Las tablas oficiales pueden consultarse en la web de la Seguridad Social

El nuevo modelo dual: una revolución silenciosa en el cálculo de la pensión

Uno de los aspectos menos comentados, pero más decisivos, es la implantación del denominado método dual para calcular la base reguladora. Esta medida, introducida por el Real Decreto-ley 2/2023, evita que quienes han sufrido años de baja cotización sean penalizados de forma permanente.

El sistema cruzará automáticamente dos fórmulas y aplicará la más favorable:

Método tradicional:

Suma de las bases de los últimos 25 años (300 meses) dividido entre 350 .

dividido entre . Nuevo método alternativo:

Ampliación a 29 años (348 meses), pero seleccionando las 302 mejores bases, descartando los dos años con peores cotizaciones, dividido entre 352,33.

Esta opción protege a quienes han sufrido interrupciones laborales, temporalidad o salarios bajos en momentos puntuales. Estudios del Banco de España muestran que la carrera laboral típica en España presenta una alta inestabilidad en los primeros 15 años de vida laboral.

La transición será gradual entre 2026 y 2044, incrementando cada año el número de meses elegibles hasta llegar al modelo definitivo.

La revalorización de 2026: qué dicen las previsiones del IPC

Una de las preguntas clave es cuánto subirán las pensiones en 2026. Desde 2021, la ley obliga a revalorizarlas en función del IPC medio interanual de diciembre a noviembre.

Según estimaciones del Ministerio de Inclusión basadas en los datos preliminares del INE, la subida se situaría en torno al 2,6%. Estas previsiones, aunque no definitivas, están alineadas con las perspectivas del Banco Central Europeo, que apunta a una inflación moderada en el entorno del 2% durante el periodo 2025-2026

Un incremento del 2,6% significaría:

Una pensión media de alrededor de 1.100 € mensuales aumentaría unos 28,6 € al mes.

mensuales aumentaría unos al mes. Una pensión contributiva media, actualmente cerca de 1.420 €, subiría aproximadamente 36-40 € mensuales.

Hasta que no se conozca el dato oficial del IPC de noviembre, no habrá confirmación definitiva.

Una reforma con debate político permanente

En las últimas semanas se ha intensificado el debate parlamentario acerca de si la revalorización puede verse afectada por la ausencia de Presupuestos. De acuerdo con la normativa, las pensiones deben actualizarse con el IPC independientemente de si se aprueba o no un nuevo Presupuesto, ya que es un mandato legal desde 2021.

Este punto genera fricción política, aunque jurídicamente la actualización está garantizada por la ley vigente. Los organismos internacionales, como la ILO y la Comisión Europea, han insistido en la importancia de asegurar la revalorización automática vinculada a la inflación para proteger el poder adquisitivo

El próximo año traerá un paquete de medidas que afectará de manera directa a las pensiones contributivas, especialmente en:

La manera de calcular la base reguladora.

la base reguladora. La edad de acceso a la jubilación.

de acceso a la jubilación. La protección de periodos sin cotización mediante la integración de lagunas .

. La subida anual vinculada al IPC.

Para millones de futuros pensionistas, 2026 será decisivo para entender cómo quedará su futura prestación y qué estrategia profesional o financiera conviene seguir antes de solicitar la jubilación.