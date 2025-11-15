Europa estudia en Canarias cómo cubrir sus necesidades presentes y futuras en desalación

Síntomas del cambio climático como son el incremento de las temperaturas y la proliferación de sequías cada vez más duraderas evidencian la necesidad de prepararse para un futuro en el que habrá menos agua y, además, a repartir entre mayor número de personas en las áreas del mundo más superpobladas. El seguro incremento del consumo de un bien imprescindible para la vida motiva la puesta en marcha de proyectos y estudios que deben desembocar en el abaratamiento de los procesos de desalación.

Es el caso de Idiwater, un proyecto financiado por la Unión Europea (UE) de colaboración público-privada en el que 16 operadores de este continente y África trabajan de manera conjunta. El lugar escogido para el desarrollo de esta iniciativa es el Archipiélago. Es fácil entender el porqué si se recuerda que en 1964 Lanzarote acogió la primera planta desaladora de Europa. Desde entonces, la relación de las Islas con la ósmosis inversa, que permite liberar de la sal marina al agua hasta hacerla apta para el consumo humano y el riego, ha sido intensa. Cada día se desalan en la comunidad autónoma 588.057 metros cúbicos en las cerca de 300 plantas que están operativas; más de 200 millones de metros cúbicos alrededor de todo el mundo.

Lidera el ITC

Idiwater lo lidera el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), y la canaria Elmasa Tecnología del Agua es el pilar en la línea de trabajo que investiga sobre pretratamientos y estrategias de limpieza. Porque entre las cuestiones que más encarecen la desalación se cuentan las paradas técnicas ejecutadas para limpiar las membranas que permiten la desalación. En ellas se acumula el conocido como biofouling, microorganismos como algas o bacterias, lo que resta eficiencia al proceso.

En paralelo, la consecución de ese hito servirá para reducir el consumo energético y el de los productos químicos destinados a su limpieza. «Buscamos estrategias operativas más precisas para mantener las membranas con menor impacto, más eficiencia y mayor fiabilidad del sistema», resume Javier Sánchez, director de Operación y Mantenimiento de Elmasa Tecnología del Agua.

85% del Feder

Junto a esta empresa y el ITC trabajan otras catorce entidades de Cabo Verde, Ghana, Mauritania y Senegal. Esta política de gran vecindad motiva que la financiación que provee Bruselas se vehiculice a través del programa Interreg MAC 2021-2027 (eje de potenciación de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación). El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) aporta el 85% de los 4.134.078,82 euros aprobados.

Hace ya más de un año (octubre de 2024) que arrancó la iniciativa, que se prolongará hasta septiembre de 2028. En las últimas semanas, Elmasa ha terminado de construir la planta piloto en la que se desarrollarán las pruebas que deben demostrar la viabilidad de la idea antes de saltar a la fase comercial. Con el banco de pruebas ya construido, los ajustes y la obtención de datos que posibilitan evaluar las innovaciones implementadas se acelera.

"Mejores ensayos"

«Idiwater permite mejores ensayos», detalla Javier Sánchez. Hasta el momento, estos experimentos tenían que realizarse «en una sola membrana», mientras que en este caso «se puede estudiar el comportamiento en seis». En otras palabras, la fase de estudio se ajusta en mayor medida a la realidad de los procedimientos y, por tanto, se obtienen datos más ajustados a la realidad.

En la estrategia de diversificación de la economía de Canarias para hacerla menos dependiente de la actividad turística, la innovación en las ramas de actividad económica en la que las Islas son punteras tienen un capítulo reservado. Investigar es posible en cualquier ámbito, pero hacerlo sobre aquello en lo que se cuenta con sobrada experiencia tiene ventajas añadidas. El director de Operación y Mantenimiento de Elmasa Tecnología del Agua subraya precisamente la posibilidad de «vincular experiencia operativa con innovación aplicada».

Sectores punteros

La experiencia acumulada a lo largo de décadas permite evaluar con mayor rapidez los resultados, lo que es posible porque las innovaciones pueden probarse sobre el terreno. Es el caso del propio turismo, la logística y gestión portuaria, la astronomía o, por supuesto, la desalación de agua.

Idiwater coloca en el mapa de la tecnología mundial a la comunidad autónoma. Son cientos las miradas que están depositadas sobre este proyecto que llevaría a Canarias a aportar «soluciones reales a retos globales», afirma Sánchez. Eso hacia el exterior. Como mejora interna, la iniciativa incluye «un componente formativo orientado a la atracción y capacitación de perfiles técnicos jóvenes», según Elmasa. En definitiva, ayudaría a impulsar el ecosistema profesional y tecnológico del sector hídrico en la comunidad autónoma.