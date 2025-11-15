El precio de la gasolina y diésel hoy sábado: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, sábado 15 de noviembre, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Ingenio, en la isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, S.L. tiene la Gasolina 95 a 0,970€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación H2EXAGON NORTE de Moya, Carretera General del Norte km 13 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 0,979€.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Telde, Calle Alegría 2, con la Gasolina 98 a 1,129€ el litro en la estación de servicio OCÉANO. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la OCÉANO EL CARRIZAL de la isla de Gran Canaria, en Ingenio, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, con un precio de 1,149€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 0,970€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,970€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este sábado en Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 0,970€ el litro. La segunda opción más barata es la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en Ingenio a 0,970€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Telde, en la estación de servicio OCÉANO en Calle Alegría 2, a 1,129€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO EL CARRIZAL en CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 de Ingenio a 1,149€ el litro.

La estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en el municipio de Ingenio es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 0,970€ el litro, seguida por la estación H2EXAGON NORTE de Carretera General del Norte km 13 del municipio de Moya a 0,979€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Lanzarote

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,039€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,039€ el litro.

Para llenar el tanque hoy sábado 15 de noviembre con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,059€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,059€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio PCAN ARRIETA de Haría tiene el carburante Gasolina 98 a 1,199€ el litro en Carretera General del Norte km 16,1. En Tías, Calle Juan Carlos I 23, la estación de servicio DISA PUERTO DEL CARMEN encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,238€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje a 1,040€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 en Puerto del Rosario a 1,048€ el litro de Gasóleo A.

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,099€ el litro, seguida por la estación CEPSA GRAN TARAJAL de AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 del municipio de Tuineje a 1,109€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Puerto del Rosario, en la estación de servicio PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31, a 1,258€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CEPSA GRAN TARAJAL en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 de Tuineje a 1,259€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria

La estación PETROPRIX del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 ofrece hoy, sábado 15 de noviembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 0,985€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

La estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 ofrece el gasoil a 0,970€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 0,985€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, donde encontrarás a 1,169€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera SANTANA DOMINGUEZ también ofrece la Gasolina 98 a 1,180€ el litro en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este sábado en Telde

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este sábado 15 de noviembre está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,999€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 0,999€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO de Calle Alegría 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,129€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA BOCABARRANCO en Calle Alegría 35 a 1,169€ el litro.

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 0,999€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,999€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Puedes consultar los precios de los carburantes de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas. Disponemos de los precios actualizados de todas las gasolineras de la provincia de Las Palmas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.