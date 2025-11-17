Grandes tecnológicas
Díaz exigirá al PSOE una 'tasa Trump' para que las 'big tech' de EEUU tributen en España
La vicepresidenta segunda indica que los autónomos en España tributan entre el 15% y el 18%, y las grandes empresas una media del 7%
EP
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que su partido Sumar exigirá al PSOE, durante la negociación presupuestaria, la instauración de lo que ha denominado 'tasa Trump', para que las grandes tecnológicas estadounidenses paguen impuestos en España.
"Lo que no puede ser es que cinco 'big tech' --Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook) y Microsoft-- no paguen impuestos en nuestro país, no los paguen en Europa y no los paguen en el mundo. Es decir, lo que les vamos a pedir es que bajen de la nube y pasen por la Hacienda Pública española", ha subrayado Díaz durante su intervención en la jornada 'Metafuturo' organizada por Atresmedia.
La vicepresidenta segunda ha indicado que los autónomos en España tributan entre el 15% y el 18%, y las grandes empresas una media del 7%. "Pero las grandes tecnológicas es una burla lo que hacen con los españoles, las españolas y los europeos. Por tanto, esa 'tasa Trump' la vamos a exigir en la negociación con el Partido Socialista, porque tienen que pagar impuestos", ha remarcado Díaz.
Preguntada por en qué consistiría esta 'tasa Trump', la ministra de Trabajo no ha querido entrar en muchos detalles porque es una de las propuestas que Sumar tiene previsto presentar en los próximos días de cara a la negociación presupuestaria con el PSOE.
"Pero esto es clave, porque es absolutamente injusto (...) Un grupito elegido de 'big tech' no pagan impuestos en nuestro país, no los pagan en Europa, ¿Por qué? Quien está en la nube tiene que pagar impuestos", ha indicado la vicepresidenta.
