El Ibex 35 se deja un 0,2% en la apertura pero mantiene los 16.300 puntos

El Ibex 35 ha comenzado la jornada bursátil del lunes con un descenso del 0,2%, lo que sitúa al selectivo español en los 16.314,9 puntos, manteniendo aún la cota psicológica de los 16.300.

En cuanto a los acontecimientos económicos que marcarán el día de hoy, tal y como recoge 'Europa Press', el Gobierno ha convocado para este lunes, 17 de noviembre, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar con las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.

En el ámbito empresarial, Telefónica ha convocado para este lunes a los tres principales sindicatos de la compañía (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) para explicarles la implementación del nuevo plan estratégico y los siguientes pasos de la ejecución del mismo, los cuales pasan por un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará, según las cifras con las que se especula en estos momentos, a alrededor de 6.000 trabajadores.

En este contexto, las mayores alzas del Ibex 35 correspondían a Solaria (+5,15%), que ha presentado resultados un beneficio neto de 141,66 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 148%; Acciona Energía (+0,79%) y Naturgy (+0,44%). En el lado opuesto destacaban las caídas de ArcelorMittal (-1,69%), junto con Indra y Endesa, que retrocedían un 1,58% y un 1,21%, respectivamente.

Atendiendo al contexto internacional, la Administración Federal de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ha anunciado el levantamiento de la orden de emergencia de reducción de vuelos a partir de hoy, una medida tomada a causa del cierre de gobierno federal que ha provocado la cancelación de miles de vuelos y masivos retrasos en los aeropuertos estadounidenses.

Las principales Bolsas europeas abrían hoy la jornada con signo positivo, con ascensos del 0,2% para Milán, del 0,13% para Francfort, del 0,05% para París y del 0,03% para Londres.

En cuanto al precio del barril de crudo Brent, la referencia europea, este descendía un 0,71% en la apertura de los mercados europeos, situándose en 63,93 dólares. Por su parte, la cotización West Texas Intermediate, de referencia para Estados Unidos, caía un 0,8%, hasta los 59,47 dólares.