Los altos precios ya frenan el ‘boom’ del mercado inmobiliario en Canarias

El mercado inmobiliario canario, que lleva varios años sumido en un auténtico boom de compraventas, parece comenzar a dar síntomas de agotamiento. El Archipiélago encadena dos meses con un menor número de operaciones que el año anterior, algo no demasiado habitual en los últimos tiempos. Y aunque el cómputo anual siga siendo todavía positivo, hay quien ya lleva tiempo advirtiendo de que los espectaculares números que se venían registrando no pueden hacer otra cosa que bajar. ¿El motivo? La incesante subida de precios que está dejando fuera del mercado a la mayoría de los compradores locales. Simplemente, el metro cuadrado se ha incrementado tanto que el bolsillo de los canarios ya no puede asumirlo.

Síntoma de ello es la caída del número de compraventas de viviendas que difundió este martes 18 de noviembre el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de los datos de transmisiones de derechos de la propiedad. En septiembre las operaciones descendieron un 2,5%. En el noveno mes del año se formalizaron 2.084 compraventas de casas en el Archipiélago. Son solo 53 menos que hace un año y suponen una caída pequeña, sí, pero que se une a la que ya se produjo también en agosto, cuando la diferencia fue de más de 300 operaciones, un 14,7%.

Y el cambio de tendencia lo constatan también los expertos en el sector. Isidro Martín, delegado de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI), apunta que los precios desorbitados están provocando que el mercado se vaya parando. A la falta de oferta que ya lastraba la cantidad de operaciones porque no había casas que vender, se une ahora que las cifras que se ponen sobre la mesa no están al alcance, no ya de algunas economías domésticas de Canarias, sino de la inmensa mayoría. «Se está parando el mercado, primero porque no hay oferta, pero el gran problema son los precios que están ya tan disparados que la gente no llega», asume. Martín explica que si hace unos años el importe medio de las operaciones inmobiliarias en Canarias rondaba los 250.000, ahora muchas ofertas se han convertido en 400.000. «Lo que estamos notando es una ralentización del mercado, que irá a más», augura.

Donaciones

Pero la compra de una vivienda no es la única vía para convertirse en propietario en Canarias. Y la crisis habitacional, la exigua oferta y los elevados precios están dando alas a otras fórmulas como la donación. Un mecanismo que desde 2023 cuenta en el Archipiélago con una bonificación en el impuesto que las grava, el de Donaciones y Sucesiones, –recuperada por el actual Gobierno regional– lo que unido a la situación actual no está haciendo otra cosa que disparar las cifras de este tipo de transmisiones.

Por primera vez en cinco años, las donaciones de viviendas han sobrepasado el millar durante los primeros nueve meses del año. En concreto, se han producido 1.024 en este periodo, un 8,3% más. La forma más habitual se corresponde con la donación de una casa de padres a hijos, a tenor de la dificultad que están teniendo los más jóvenes para emanciparse.

Y las donaciones no son las únicas transmisiones patrimoniales que se están disparando. Lo hacen igualmente las herencias. El envejecimiento poblacional que hace que cada vez haya más fallecimientos y, de nuevo, la supresión del tributo, ha elevado las cifras de viviendas heredades a máximos en los últimos 18 años. Solo en septiembre en Canarias se heredaron 512 propiedades inmobiliarias, un 13,7% más que en el mismo mes del año anterior.