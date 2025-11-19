El "rey de los apartamentos" en Alicante se pasa a los hoteles

La capacidad del sector turístico para adaptarse está a prueba de casi todo. El Ayuntamiento de Alicante aprobó una moratoria por la que paralizaba los proyectos de pisos turísticos tanto en edificios como en bloque. La medida con la que se trataba de poner orden a la actual coyuntura de aumento desproporcionada de plazas en áreas determinadas de la ciudad pilló al principal actor de los apartamentos turísticos en un proceso inversor. Se trata de Daniel Elman, CEO de Myflats,.

El empresario decidió dar una vuelta a su idea inicial en la playa de San Juan y reconducirla como hotel apartamento, lo que le permitiría matar dos pájaros de un tiro, como se suele decir. Por un lado, esquiva la medida municipal y, por otra, pone en juego nuevas plazas hoteleras en un área deficitaria en este aspecto concreto. Así, Myflats, la firma que ha marcado un antes y un después en la oferta alojativa, cambia el paso y entra en un segmento con mayores condicionantes normativos. Ahora el consistorio ha publicado la información pública de esta iniciativa que, una vez que obtenga la licencia, supondrá poner en el mercado 26 apartamentos (134 plazas) con una categoría de dos estrellas.

Elman ha explicado que se trata de una inversión que superará los 300.000 euros y con la que la firma espera dar un salto de calidad incorporando otros servicios. El empresario apunta a un plazo aproximado de 6 meses a partir de la licencia. "El perfil será para familias, pues las estancias son de grandes dimensiones, unas seis personas", comenta. A partir de ahí, entiende que la procedencia será mixta, pues por su proximidad a la playa (avenida Joaquín Arias), la previsión es contar con huéspedes nacionales en verano e internacionales el resto del año".

Acceso a uno de los bloques de apartamentos en Alicante de la fima que dirige Daniel Elman. / PILAR CORTES

Myflats cuenta en la actualidad con 280 apartamentos en la localidad alicantina, lo que supone unas 800 plazas. "Contamos con 13 bloques y la previsión es sumar este nuevo edificio con otro concepto y crecer hasta los 17", en el medio plazo. Elman reconoce que la inversión ya estaba en marcha cuando el Ayuntamiento alicantino amplió la moratoria e incluyó los bloques. Esta paralización de las licencias supuso repensar el proyecto y analizar si encajaba en todos los sentidos.

Daniel Elman, que además es vicepresidente de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos (APHA), subraya que el problema sigue estando en los pisos ilegales y que el control y la inspección son fundamentales para que no se confundan los términos. En este caso, cabe recordar que el consistorio alicantino modificó este 2025 los términos de la primera moratoria de 3 de diciembre de 2024 que suspendía las autorizaciones para viviendas de uso turístico (VUT) en toda la ciudad, cuando estas compartan bloque con inmuebles residenciales. El motivo fue la proliferación de peticiones de pensiones y ahora, como ya se apuntara por parte de expertos, se han encontrado otras alternativas como los hoteles apartamentos.

La ficha técnica

Al margen de las cuestiones de la política urbanística y turística de la ciudad, las obras proyectadas contemplan la remodelación de uno actual con el objetivo de convertir el edificio residencial en uno de uso hotelero, concretamente un hotel-apartamento. Dicha conversión hará necesario varios cambios a realizar en el edificio, entre ellos: alojamiento accesible: se incorpora un alojamiento accesible y, en segundo lugar, la construcción de una segunda escalera para evacuación, según se recoge en el anuncio público.

También el proyecto prevé ampliar el tamaño de uno de los ascensores, la actualización de las instalaciones de protección contra incendios; así como lo que se refiere a electricidad, ventilación y señalética. En la planta baja, se ubicará el acceso a recepción y núcleo de comunicaciones; pero su responsable ha avanzado que las instalaciones se completarán con dos piscinas, restaurante y gimnasio. Respecto al actual aparcamiento, la adaptación solo supondrá la reducción de un puesto, con lo que quedarán 31 plazas para los posibles inquilinos.