Juan Miguel Sanjuán, galardonado con el Premio de Filantropía de CaixaBank Wealth Management en Canarias

Juan Miguel Sanjuán, presidente de la Fundación Satocan Júnguel Sanjuán, ha sido reconocido con el Premio de Filantropía de CaixaBank Wealth Management en Canarias por su compromiso, responsabilidad, solidaridad y generosidad junto a su familia y su grupo empresarial, para la mejora de la calidad de vida de los colectivos más desfavorecidos, especialmente menores y jóvenes en riesgo de exclusión social.

El empresario ha recibido este galardón en la sede territorial de la entidad financiera en Canarias en un acto que ha contado con la participación de Manuel Afonso, director territorial de CaixaBank en Canarias; Iker Berasategui, director de CaixaBank Global Wealth España; y Laura García, directora comercial de CaixaBank Wealth Management en las Islas.

Este reconocimiento pone en valor la implicación de la Fundación Satocan Júnguel Sanjuán en el impulso de iniciativas de carácter educativo, social y medioambiental. Esta labor altruista se complementa con el fomento de la solidaridad y la sensibilización de la sociedad, a través de la movilización de su entorno personal y empresarial para visibilizar la importante función de las entidades sociales para hacer posible una sociedad mejor y más justa.

Durante el encuentro, Manuel Afonso destacó que “este galardón refleja que es posible crecer de manera competitiva sin perder de vista el compromiso con las personas y con el territorio. Reconocemos el compromiso de un empresario que ha sabido integrar la responsabilidad social en su forma de hacer empresa, demostrando que la sostenibilidad y el desarrollo económico pueden ir de la mano”.

Por su parte, Juan Miguel Sanjuán expresó su gratitud a CaixaBank Wealth Management por la creación de este premio, destacando que este “hace visible la filantropía y sirve a su vez de acicate para el sector empresarial”. Afirmó haber asumido siempre un compromiso social y moral con la sociedad, razón por la cual, junto a su familia y a través de la Fundación Satocan, mantiene el deseo de seguir mejorando la calidad de vida, en particular, de los menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión. Subrayó, además, que "es una máxima para mí que los trabajadores de Satocan formen parte de esta causa social, participando en las acciones solidarias que promovemos cada año desde la Fundación Satocan".

Unos premios con vocación de contribuir al interés común

En esta octava edición de los galardones, CaixaBank Wealth Management ha premiado once iniciativas, una por cada Dirección Territorial de la entidad, con el fin de reconocer proyectos sociales que se adaptan a la realidad y necesidades sociales, culturales, económicas y medioambientales mayoritariamente coincidentes con su comunidad más cercana o de origen.

Con este nuevo formato territorializado, los Premios de Filantropía buscan alinearse con la realidad propia del ámbito y comunidad de sus clientes, incrementando la capilaridad de los premios, potenciando la participación en todo el territorio nacional y aumentando la notoriedad de la actividad filantrópica de sus clientes, creando una comunidad con vocación de contribución al interés común.

Los galardones ponen de manifiesto el significativo papel que juega la sociedad, tanto personas físicas como jurídicas, con su apoyo altruista a causas de interés general contribuyendo de forma relevante a generar un impacto social positivo.

La entidad ha recibido 227 candidaturas este año, que convierten esta edición de los premios, en una de las de mayor participación en la historia y en la más representativa de la filantropía en España.

Como ganador territorial de estos premios, Juan Miguel Sanjuán participó recientemente en la gala de entrega celebrada en Barcelona y enmarcada en una cena de gala organizada en colaboración con CaixaBank Asset Management, que contó con la presencia de los galardonados, personalidades del ámbito social y filantrópico, una amplia representación del sector de la banca privada en España, y directivos del Grupo CaixaBank.

El Servicio de Filantropía de CaixaBank Wealth Management

Los Premios de Filantropía se enmarcan en el Servicio de Filantropía de CaixaBank Wealth Management, único en España. La entidad ofrece a aquellos clientes interesados en generar un impacto positivo en la sociedad a través de la filantropía, un asesoramiento personalizado que se apoya en la definición de cada estrategia a partir de la causa específica que se quiere abordar, de los beneficiarios a los que quiere alcanzar, del impacto que desea lograr y del grado de implicación previsto por el cliente.

Además, la entidad fomenta la creación de un marco de referencia impulsando el conocimiento y la difusión de la filantropía, a través de la organización de encuentros y una línea de estudios especializados.

CaixaBank Wealth Management

El modelo de banca privada de CaixaBank está formado por un equipo de más de 1.200 gestores especializados acreditados, con una experiencia media de 15 años, y con 75 centros exclusivos de banca privada y 11 centros exclusivos Global Wealth, que le permiten asegurar que los clientes siempre reciben un trato cercano.

En 2025, CaixaBank fue elegida por tercer año consecutivo como la ‘Mejor Entidad de Banca Privada en España’ (Best Private Bank in Spain) en los Global Private Banking Awards de la revista británica Euromoney, que reconocen la excelencia y mejores prácticas de banca privada a nivel internacional. CaixaBank Banca Privada ha recibido el máximo galardón nacional de Euromoney en siete ocasiones en los últimos once años.

La propuesta de valor de CaixaBank Wealth Management ofrece distintos modelos de servicio para adaptarse a las necesidades y preferencias de cada cliente, desde el que demanda un asesoramiento global ya sea independiente como no independiente, hasta el que opera a iniciativa propia en la gestión de su patrimonio a través de una plataforma con capacidades globales de inversión en valores, fondos, seguros de ahorro y otros productos de gestión.