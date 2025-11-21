Los asalariados canarios encadenan 17 meses de mejora de poder adquisitivo

Durante casi año y medio, y ya van 17 meses seguidos, los trabajadores canarios han vivido algo poco habitual: los salarios pactados en convenio avanzan más rápido que los precios. En un Archipiélago donde el coste de la vida suele marcar el paso de todo —desde el carrito de la compra hasta el alquiler— esta racha supone un pequeño respiro para el bolsillo.

Además, aunque se trata de retribuciones acordadas en el marco de los convenios colectivos, estas subidas no solo benefician a quienes están dentro de ellos. Suelen funcionar como referencia para el mercado laboral, porque muchas empresas utilizan esas cifras como guía a la hora de actualizar sueldos o plantear nuevas ofertas.

Los datos del Ministerio de Trabajo lo dejan claro: desde junio de 2024 hasta, al menos, octubre de 2025, las revisiones salariales medias en los convenios colectivos han ido por delante del IPC canario.

En algunos momentos la ventaja ha sido holgada, incluso por encima del punto y medio porcentual, como ocurrió en octubre de 2024 o en julio de este año. Y aunque la inflación ha ido repuntando de forma intermitente, los convenios han conseguido mantenerse por encima, consolidando una mejora real del poder adquisitivo.

Este comportamiento no es casual. Tras la crisis inflacionista que estalló con la guerra de Ucrania —época en la que el IPC canario rozó el 9%— los convenios incluyeron cláusulas de salvaguarda salarial. A nivel estatal han tenido un impacto claro y en Canarias, donde buena parte de la economía depende de servicios intensivos en mano de obra, se nota todavía más.

Sin embargo, esta recuperación parcial no implica que se haya alcanzado el nivel de poder adquisitivo previo a la pandemia. El impacto fue tan profundo que, pese a la secuencia prolongada de incrementos por encima del IPC, los trabajadores continúan lejos de borrar el deterioro acumulado.

Las subidas de estos 17 meses reflejan, sobre todo, el intento de frenar la pérdida de poder adquisitivo en un contexto, además, de fuerte actividad económica con el turismo registrando cifras récord.

Si bien en el Archipiélago no se publican desgloses sectoriales tan precisos como a nivel nacional, el escenario general coincide con la tendencia del país: actividades vinculadas al turismo, los servicios y el ámbito sociosanitario son las que más presionan para mantener la competitividad salarial.

Y es que competir por personal cualificado en un territorio con escasez estructural de mano de obra obliga a negociar al alza.

Los informes del Ministerio de Trabajo sí desglosan las subidas por sectores en el ámbito nacional. El crecimiento mayor, en el mes de octubre, fue del 4,87% en los convenios de actividades profesionales, científicas y técnicas.

También es muy alta, del 4,81%, la subida que se da en los servicios sociales. La hostelería también logra un repunte del 3,79%, la educación, de un 3,78% y el transporte y almacenamiento, de un 3,69%.

Eso sí, el reverso de esta mejora salarial ya empieza a dejar huella en las empresas. Igual que ocurre en el conjunto del Estado, los márgenes empresariales se están estrechando —el Observatorio Tributario ya ha detectado retrocesos a nivel nacional— y en Canarias la situación se complica por los sobrecostes derivados de la insularidad.

Muchas compañías reconocen que ingresan más, pero sus gastos operativos han subido incluso más rápido, condicionados por la inflación pasada y por unos convenios que empujan hacia arriba.

Todo esto se produce mientras patronales y sindicatos apuran los plazos para renovar el acuerdo trianual de negociación colectiva, que caduca en cuestión de semanas.

En las Islas, donde la dependencia del turismo hace que cualquier turbulencia económica se note antes y con más fuerza, la atención está puesta en cómo evolucionará esta dinámica en 2026 y si la brecha favorable al salario podrá mantenerse.

Las subidas promedio de los salarios llevan 17 meses ganándole el pulso al IPC, pero no hay que pasar por alto que la tendencia del IPC desde mediados de este año vuelve a ser al alza. Pasando de un 1,7% en junio a un 2,5% en octubre.