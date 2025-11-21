CaixaBank roza el final de su recompra de acciones
El Ibex 35 abre con pérdidas del 1,28% ante el miedo de una burbuja en la IA
El parqué español vuelve así a los números rojos, en línea con las caídas registradas en la sesión anterior en Wall Street y en los mercados asiáticos durante la madrugada
El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con fuertes descensos del 1,28%, lastrada por el temor persistente en los mercados a una posible burbuja en el sector de la inteligencia artificial (IA), pese a los sólidos resultados presentados esta semana por Nvidia.
En los primeros minutos de negociación, el Ibex 35, principal índice del mercado nacional, ha perdido la cota de los 15.800 puntos y se sitúa en 15.784,2 enteros tras ese retroceso del 1,28%. De este modo, las ganancias acumuladas en el año se recortan hasta el 35,93%.
El parqué español vuelve así a los números rojos, en línea con las caídas registradas en la sesión anterior en Wall Street y en los mercados asiáticos durante la madrugada.
En el plano empresarial, CaixaBank ha ejecutado el 99,70% de su recompra de acciones en la vigésima tercera semana del programa, cuyo importe máximo se ha fijado en 500 millones de euros, según ha informado este viernes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Pondrá en marcha otro plan de recompra, el séptimo, por hasta 500 millones de euros, una vez concluya el actual.
Por su parte, el consejo de administración de Faes Farma ha aprobado el pago de un dividendo en efectivo a cuenta de los resultados de 2025 de 0,041 euros por acción, que se abonará el próximo 12 de enero y al que la farmacéutica destinará en total cerca de 12,8 millones de euros.
El sector servicios registró un aumento de su facturación del 7,9% en septiembre en relación al mismo mes de 2024, tasa más de cinco puntos superior a la del mes anterior y la más elevada desde abril del año pasado, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
- Los pensionistas canarios recibirán en 2025 una paga de Navidad histórica
- Habla una víctima de violencia infantil: «Hablo por la niña que fui y los abusos sexuales que sufrí»
- Un Minion no pudo evitar la multa: retiran un coche del Negrín por usar tarjeta PMR caducada
- Muere Andrés Fermoso Labra, responsable jurídico del Grupo Lopesan
- ¿Van a limpiar en mi barrio los fines de semana? Este es el listado que ha anunciado Carolina Darias
- Adiós a los nuevos pisos turísticos en las islas hasta 2030: así funciona la nueva Ley de Viviendas Turísticas que aprobó el Parlamento de Canarias
- Más de un centenar de peticiones para la jubilación parcial en la Administración autonómica
- La Justicia da cinco días a la familia numerosa de Ingenio que desahucian para encontrar vivienda