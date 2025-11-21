SECTOR INMOBILIARIO
Neinor Homes acepta el fracaso de su opa sobre Aedas Homes entre los minoritarios y pagará 116 millones más
Con esta mejora, Aedas pasará de estar valorada en 932,33 a alcanzar los 1.135,2 millones de euros
Terremoto en la oferta pública de adquisición (opa) de Neinor Homes sobre Aedas Homes. El oferente, ante la posibilidad de no lograr la aceptación de los accionistas minoritarios a la operación, ha decido mejorar el precio ofrecido por la promotora en más de 166 millones de euros, pasando de valorar la compañía en 932,33 millones de euros a más de 1.135 millones.
Neinor lanzó en junio una oferta pública voluntaria a un precio de 21,335 euros por acción, precio pactado y aceptado por Castlelake, accionista de referencia de Aedas con un 79% del capital, que lo aceptó de forma irrevocable. En el anuncio de la operación, la promotora liderada por Borja García-Egotxeaga aseguró que el precio era "equitativo", a pesar de estar por debajo del valor de cotización de la compañía en las últimas semanas y que no era un requisito indispensable al tener carácter voluntario la operación.
Sin embargo, por primera vez —y tal y como ha avanzado EL PERIÓDICO este mismo viernes—, Neinor reconoce públicamente que existe la posibilidad de no lograr una aceptación mínima entre el 50% de los accionistas minoritarios, que controlan el 21% del capital. Sin esto, la empresa está obligada a lanzar una segunda opa de carácter obligatorio otra vez por el 100% y, ahora sí, a un precio que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene que considerar equitativo. El precio que ofrecerá la empresa participada por los fondos Orion, Adar y Stoneshield será de 24 euros por acción, que coincide con el precio mínimo de cotización de las acciones de Aedas Homes el pasado 13 de junio descontado el dividendo de dos euros repartido en ese mes.
(Próxima ampliación)
