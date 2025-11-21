El nuevo impulso a los autónomos canarios: ayudas ampliadas y apoyo directo a la conciliación

El ecosistema emprendedor canario vive un momento de renovación. La presentación del Plan Respaldo Autónomos por parte del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, marca un antes y un después en el apoyo institucional a quienes levantan cada día sus negocios en las ocho islas. En un archipiélago donde, según datos del Ministerio de Seguridad Social, más de 137.000 trabajadores por cuenta propia mantienen vivo el motor económico, cada avance cuenta.

Este paquete de medidas, pensado para responder a necesidades reales y urgentes, llega en un momento en el que la conciliación y la falta de apoyo directo siguen siendo dos de los grandes frenos del crecimiento autónomo. Y es aquí donde Canarias parece decidida a ir un paso más allá.

Un plan diseñado para el día a día real del autónomo

La filosofía del Gobierno es clara: “emprender debe ser más fácil, más justo y más sostenible”. Con esta premisa se ha estructurado un plan que combina ayudas económicas, incentivos fiscales y medidas de protección social.

El vicepresidente, Manuel Domínguez, en la presentación del ‘Plan Respaldo Autónomos’. / La Provincia

El corazón de esta estrategia es el Programa Concilia, un conjunto de beneficios que busca aliviar la carga familiar que muchos autónomos afrontan sin respaldo ni sustitutos. Todo ello, respaldado por un compromiso presupuestario ya activado y con bases en preparación por la Dirección General de Autónomos.

Concilia 1, una ayuda clave para bajas por maternidad y paternidad

La primera línea del programa, Concilia 1, supone un avance relevante:

1.100 euros al mes durante un máximo de 8 meses para contratar a alguien que sustituya al autónomo durante una baja por maternidad, paternidad o embarazo de riesgo.

Esta medida se adelanta al cobro, permitiendo liquidez inmediata y evitando que el negocio se paralice. Además, la persona contratada no necesita estar desempleada, lo que flexibiliza el proceso.

Según el INE, la conciliación continúa siendo uno de los principales motivos por los que los autónomos reducen su actividad. Su estudio “Conciliación y Empleo” muestra que el tiempo destinado al cuidado sigue aumentando en hogares donde uno o ambos progenitores trabajan por cuenta propia.

Concilia 2, apoyo para contratar personal estable

El segundo eje, Concilia 2, aporta 7.500 euros —o 9.000 euros si se trata de un colectivo de difícil inserción— para contratar de manera indefinida a una persona que colabore en el cuidado de menores de 12 años, personas mayores o dependientes.

El contrato debe mantenerse al menos 12 meses, lo que favorece la creación de empleo estable en las islas, una de las recomendaciones del Consejo Económico y Social de España en sus informes sobre políticas laborales.

Concilia 3, la ayuda más valorada por las familias: hasta el 75% de la guardería

La tercera línea, sin duda una de las más esperadas, cubre hasta el 75% de los gastos de cuidado familiar, con un máximo de 3.000 euros.

Aquí entran:

Guarderías

Escuelas infantiles

Campamentos

Actividades extraescolares

Centros de día

Sánchez destaca que la mitad de los autónomos paga cuotas un 26 % inferiores a las de 2018 / La Provincia

Este tipo de servicios son, según Eurostat, uno de los gastos más determinantes en la economía de las familias autónomas, como recoge en sus estudios sobre cuidados y mercado laboral

Contratación senior con +uno 52

Otro de los pilares del plan es +uno 52, que ofrece 5.000 euros por el primer contrato laboral realizado a una persona mayor de 52 años.

Para quienes viven en municipios con menos de 10.000 habitantes, la cifra asciende a 6.000 euros, un guiño al emprendimiento rural.

La OECD alerta desde hace años del impacto del desempleo en mayores de 50, uno de los grupos más vulnerables del mercado laboral. Este estímulo busca revertir esa tendencia en las islas.

Bonificación de intereses para impulsar nuevas inversiones

El Plan Respaldo Autónomos también incentiva el crecimiento empresarial mediante una bonificación del 2% del tipo de interés durante tres años para préstamos de hasta 500.000 euros avalados por Aval Canarias.

Este apoyo —abonado en un solo pago para amortización directa— contribuye a que más autónomos puedan invertir en digitalización, maquinaria o ampliación de servicios, una necesidad que la Cámara de Comercio de España identifica como “clave para la competitividad de las pymes”.

Protección ante enfermedad común o grave

La última pieza del plan aborda una cuestión que históricamente ha dejado desprotegidos a los autónomos: la enfermedad.

El Gobierno cubrirá:

Las cuotas de los dos primeros meses de baja por incapacidad temporal para autónomos sin empleados

para autónomos sin empleados Hasta 700 euros en casos de enfermedad grave para cualquier autónomo, con o sin asalariados

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez / CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

Una ayuda que podrá solicitarse una vez por periodo subvencionable.

Un horizonte de nuevas medidas en 2026

Estas líneas de acción se suman a otras ya en marcha, como la cuota cero o el Observatorio del Trabajo Autónomo, que analiza en tiempo real las necesidades del colectivo.

Manuel Domínguez adelantó que en 2026 se avanzará en “otras medidas de alivio fiscal y apoyo al emprendimiento senior”, reflejando que este plan no es un gesto puntual: es un camino que el Gobierno canario quiere seguir ampliando.