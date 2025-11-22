Luis Ortiga, jubilado: "Después de 45 años cotizando me penalizan un 24%"

Para muchas personas, la jubilación anticipada supone un golpe económico considerable. La legislación actual penaliza con recortes significativos a quienes se jubilan antes de la edad legal, incluso si han cotizado durante más de 40 años. Este "castigo económico" se traduce en reducciones que pueden alcanzar hasta el 30% de la base reguladora de la pensión, especialmente en los casos de jubilación anticipada involuntaria. Es decir, personas que no eligen retirarse antes de tiempo, sino que se ven forzadas a ello por motivos ajenos a su voluntad —como despidos o cierres empresariales—.

En este contexto, nace la Asociación ASJUBI40, un colectivo que agrupa a trabajadores con más de 40 años cotizados, luchando por el fin de estas penalizaciones injustas. Su objetivo es claro: lograr que las personas con largas carreras laborales puedan jubilarse de forma anticipada sin perder parte de su pensión. A través de su canal de YouTube y redes sociales, dan voz a historias reales que ponen de manifiesto el impacto humano de una legislación que no contempla la equidad entre colectivos ni la justicia social para quienes han sostenido el sistema durante décadas.

El caso de Juis Ortiga

Una de estas voces es la de Luis Ortiga, quien ha compartido su testimonio en el canal de ASJUBI40. Luis cuenta con más de 45 años cotizados a la Seguridad Social y, aun así, se vio obligado a acogerse a la jubilación anticipada de manera involuntaria. Como consecuencia, su pensión sufrió una penalización del 24%, un recorte que considera profundamente injusto: “Después de más de 45 años trabajando y cotizando para la Seguridad Social me tuve que acoger a la jubilación anticipada involuntaria y, en consecuencia, perdí el 24% de la base de mi pensión”.

Luis subraya que su situación no es un caso aislado, sino la norma dentro del colectivo ASJUBI40. Muchos comenzaron a trabajar con apenas 14 o 15 años, en jornadas laborales de hasta 48 horas semanales, lo que hoy día se consideraría explotación laboral. Sin embargo, en lugar de ser recompensados por su esfuerzo, son castigados en el momento de retirarse. “Incluso se pueden dar pérdidas de hasta el 30% de la base de la pensión. Y esto en un colectivo que trabajó en condiciones que hoy serían calificadas

Discriminación

Lo más grave, según Luis, es la discriminación existente entre diferentes regímenes de la Seguridad Social. Explica que hay hasta ocho regímenes especiales —además de las clases pasivas del Estado— que permiten la jubilación a los 59 o 60 años con 35 años cotizados y sin penalización alguna. “Esto es discriminación, así de claro”, afirma, reivindicando la creación de un nuevo régimen especial, el noveno, para las personas con largas carreras de cotización. Una vía legal que permita jubilarse anticipadamente sin recortescuando se han superado ampliamente los 40 años cotizados.

Para concluir, Luis hace un llamamiento a la clase política y a los sindicatos, a quienes acusa de mirar hacia otro lado ante esta situación: “No se puede tolerar que se pongan de perfil. El hecho de no hacer nada los convierte en cómplices de esta gran injusticia que se comete contra nuestro colectivo”. En sus palabras, esta no es una cuestión de coste económico, sino de equidad, dignidad y justicia. Los que más han contribuido al bienestar económico y social de España, merecen un trato justo en su retiro, concluye.