El precio de la gasolina y diésel hoy sábado: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Agüimes, isla de Gran Canaria, estación CANARY OIL de Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8. Allí tiene un precio de 0,969€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PETROPRIX en Agüimes, isla de Gran Canaria, AVENIDA DEL SURESTE, 1, donde el precio del Gasóleo A es de 0,969€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 del municipio de Agüimes es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,959€. La segunda opción más económica de la provincia está en Agüimes, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de AVENIDA DEL SURESTE, 1, donde la Gasolina 95 está a 0,959€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, sábado 22 de noviembre, con Gasolina 98, la estación OCÉANO de Telde en la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 2, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,149€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Ingenio, isla de Gran Canaria, en CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104. Allí, la estación OCÉANO EL CARRIZAL tiene la Gasolina 98 a 1,159€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Telde, Calle Alegría 2, a la gasolinera OCÉANO, donde el litro está a 1,149€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Ingenio, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, en la OCÉANO EL CARRIZAL, que está a 1,159€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy sábado 22 de noviembre, está en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la estación CANARY OIL, donde está a 0,959€ el litro. La otra opción está en Agüimes, AVENIDA DEL SURESTE, 1, a 0,959€ el litro en la estación PETROPRIX.

El gasoil más barato lo encontraremos en Agüimes, en la estación CANARY OIL en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, donde el diésel está a 0,969€ el litro. La segunda mejor opción está en Agüimes, a 0,969€ el litro en PETROPRIX en AVENIDA DEL SURESTE, 1.

La gasolina más barata de este sábado en Lanzarote

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Haría, en la estación de servicio PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1, a 1,199€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA PUERTO DEL CARMEN en Calle Juan Carlos I 23 de Tías a 1,259€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,059€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,059€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,039€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,039€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este sábado en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,059€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 en Puerto del Rosario a 1,065€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Puerto del Rosario, en la estación de servicio PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31, a 1,258€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CEPSA GRAN TARAJAL en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 de Tuineje a 1,259€ el litro.

La estación CEPSA GRAN TARAJAL de AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,109€ el litro, seguida por la estación CEPSA de AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62 del municipio de Pájara a 1,109€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria

La estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 ofrece el gasoil a 0,980€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 0,985€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, donde encontrarás a 1,169€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera SANTANA DOMINGUEZ también ofrece la Gasolina 98 a 1,180€ el litro en CALLE AYAGAURES, 3.

La estación PETROPRIX del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 ofrece hoy, sábado 22 de noviembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 0,985€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

La gasolina más barata de este sábado en Telde

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde está a 0,984€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 0,984€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la estación de servicio PETROPRIX ofrece el diésel a 0,984€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,984€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Alegría 2, con un precio de 1,149€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO. La segunda mejor opción está en la estación DISA BOCABARRANCO, en Calle Alegría 35, con un precio de 1,179€ el litro.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [22/11/2025 8:04:10]