Canaryfly premiada por su estrategia creativa en los Premios Agripina

La aerolínea Canaryfly ha sido reconocida en los Premios Agripina por una estrategia creativa que ha destacado en la categoría de Programática, un galardón que pone en valor el uso innovador de la creatividad aplicada a este tipo de publicidad.

La propuesta premiada destacó por su narrativa humorística y por el uso de piezas audiovisuales animadas capaces de conectar con la audiencia desde un enfoque lúdico, cercano y diferencial.

La directora de Marketing y Comunicación de Canaryfly, Cathaysa Santana, aseguró que este premio refleja "la implicación constante de todo el equipo y la creatividad que nutre cada nuevo proyecto, lo que nos permite generar propuestas diferentes que no solo llaman la atención, sino que logran establecer una conexión real con nuestros pasajeros, a través de formas innovadoras de comunicar".

El premio subraya especialmente la capacidad de la marca para desarrollar una idea creativa, sólida y fresca.

Este premio impulsa a Canaryfly a continuar orientando sus esfuerzos hacia propuestas creativas, soluciones de alto nivel e iniciativas innovadoras que permitan brindar una experiencia sobresaliente, adaptada a las expectativas de sus viajeros y favoreciendo el crecimiento del sector aéreo regional.

Sobre Canaryfly

Canaryfly se enorgullece de haber alcanzado un récord histórico durante 2024, con más de 625.000 pasajeros transportados, apoyando el desarrollo y bienestar de los canarios y ofreciéndoles los mejores precios durante todo el año en todas sus rutas.

En enero de 2017, Canaryfly obtuvo por primera vez la prestigiosa certificación ISO 9001 para su Sistema de Gestión de Calidad y la certificación ISO 14001 para su Sistema de Gestión Medioambiental, lo que garantiza la excelencia en todos los procesos de organización y gestión de vuelos, tanto en tierra como en aire.

Además, la aerolínea fue reconocida en 2018 con la Certificación OHSAS, posteriormente renovada a la ISO 45001, en Seguridad y Salud en el Trabajo.

En junio de 2024 renovó la prestigiosa certificación de IATA de Auditoría de Seguridad Operacional (IOSA), lograda por primera vez en 2018. Esta certificación pertenece a un sistema internacionalmente reconocido para evaluar los sistemas de control y la gestión operacional en aerolíneas.

El programa IOSA establece una base sólida para la cultura de la seguridad y el cumplimiento de los requisitos de las autoridades de aviación.

Canaryfly se compromete a seguir mejorando y optimizando sus recursos, reduciendo su impacto medioambiental y fortaleciendo su responsabilidad social.