La Seguridad Social cambia el cálculo de las pensiones: así afectará a los futuros jubilados de Canarias desde 2026

A partir de 2026, los trabajadores y pensionistas canarios deberán prestar especial atención al nuevo método de cálculo de sus ingresos mensuales. La Seguridad Social ha introducido estas novedades clave que se contemplan desde la Reforma de las Pensiones aprobada en 2023. Además de la revalorización de las cuantías, los trabajadores tendrán la posibilidad de elegir el método de cálculo de su pensión desde el 2026.

PI STUDIO

El próximo año será muy importante para todas las personas a las que le quede poco tiempo para jubilarse, porque la manera en la que se calcula cambiará de esta manera. Hasta ahora, se seguía este sistema:

Se consideraban las bases de cotización de los últimos 25 años (300 meses) inmediatamente anteriores al mes previo a la jubilación.

(300 meses) inmediatamente anteriores al mes previo a la jubilación. La suma de esas 300 bases de cotización se dividía por 350 para obtener la base reguladora diaria, que luego se multiplicaba por 30,42 para obtener la base mensual .

para obtener la base reguladora diaria, que luego . Las bases de cotización anteriores a los últimos dos años se actualizaban aplicando el Índice de Precios al Consumo (IPC) para reflejar la inflación, mientras que las de los últimos 24 meses se computaban por su valor nominal

Además, desde 2024, las pensiones se revalorizan anualmente conforme a la subida del IPC interanual entre diciembre del mes anterior y noviembre del actual. Para 2026, se espera que las cuantías aumenten un 2,6%.

Así será el nuevo cálculo de las pensiones

A partir del 1 de enero de 2026 se introducirá una gran novedad, porque se tendrán en cuenta l los meses en los que una persona no trabajó ni cotizó. Hasta ahora, esos meses cuentan prácticamente como cero, lo que hunde la base reguladora a cualquiera que haya tenido parones en su carrera profesional.

Con el nuevo método, la Seguridad Social seguirá tomando los últimos 25 años (300 meses), pero si hay meses sin cotizar, se rellenarán con bases mínimas.

El experto Juan Ignacio (@juandiez72) lo explica así: en 2025, esas lagunas ya se rellenan con 1.323 euros. En 2026 se consolidará un sistema progresivo:

Los primeros 48 meses sin cotizar se integrarán al 100%. Los meses siguientes quedarán integrados al 50%.

Gracias a esta gran novedad, la pensión ya no se hunde por completo si el trabajador atravesó periodos sin trabajo.

Las mujeres trabajadoras salen beneficiadas de la reforma

Una de las grandes actualizaciones afectan a las mujeres que desde 2026 podrán:

Integrar 60 meses al 100% (5 años completos)

(5 años completos) Añadir 24 meses adicionales al 80%

Este cambio se explica porque la Seguridad Social tendrá en cuenta los meses de maternidad y los cuidados a menores, que penalizan la cotización. Por primera vez, el sistema lo reconoce expresamente en el cálculo.

Así podrían quedar las pensiones tras la nueva revalorización en 2026 / LP

Para los hombres también habrá novedades, porque los padres también podrán beneficiarse de esta integración ampliada si demuestran que la crianza afectó a su vida laboral de esta manera:

Más de 120 días sin cotización por nacimiento

Caída del 15% (o más) en sus bases de cotización tras tener hijos

Los autónomos, hasta ahora, estaban casi excluidos de estas integraciones, pero desde marzo de 2023 pueden integrar hasta 6 meses sin cotizar tras un cese de actividad con una base de 960 euros. La reforma 2026 no cierra esa brecha pero la reduce un poco más.

Gracias a estas mejoras, las personas con contratos temporales o con lagunas en su cotización, tendrán un amento en sus futuras pensiones.

Con la entrada en vigor de este cambio, el sistema dejará de castigar tan duramente los huecos de cotización y empieza a reconocer la realidad social de las carreras intermitentes y de la crianza. La medida no sube artificialmente las pensiones, pero evita que se hundan por los parones laborales.