En el aire la cuantía de la subida salarial de los funcionarios en Canarias

Fracaso de las negociaciones. Aunque se esperaba que este lunes el Ministerio de Función Pública y Transformación Digital consiguiese acercar posturas con los sindicatos más representativos del sector –CSIF, CCOO y UGT– y se lograse alcanzar un acuerdo que permitiese fijar el incremento salarial para los empleados públicos, no se logró cerrar un acuerdo. El Gobierno central mantuvo su posición de un incremento del 11% en cuatro años, pero insistió en mantener topado en el 4% el alza para 2025 y 2026. Una cuestión que supone el principal escollo para que los sindicatos acepten la propuesta –ya que supondría que los empleados públicos perdiesen poder adquisitivo en estos ejercicios– lo que deja en el aire la cuantía de la subida salarial de 152.000 funcionarios en Canarias.

La falta de acuerdo se produce después de semanas de intensas negociaciones. En un principio, el Estado había puesto sobre la mesa un incremento del 10% para los empleados públicos. Pero, ante las reticencias de sindicatos más representativos en la Función Pública, el Gobierno central ofreció 2.000 millones de euros extra para alcanzar un incremento del 11%. Dejando claro que esta sería, eso sí, su última oferta. Un aumento que tentó tanto a UGT como a CCOO, que desde la semana pasada ya argumentaron que veían con buenos ojos la propuesta de la Administración central, aunque con salvedades.

Sin embargo, CSIF la consideró del todo insuficiente, sobre todo por el argumento de que la subida salarial de los dos primeros años –2025 y 2026– no podría superar el 4%. Un punto que no gusta al sindicato, ya que con toda probabilidad supondrá que los empleados públicos pierdan poder adquisitivo en estos primeros años, aunque puedan recuperarlo en el último tramo. Y también por la posibilidad de que un cambio de gobierno en este periodo de al traste con la pretendida revalorización.

Porque aunque sí ha trascendido que el incremento propuesto por el Estado será del 11% de forma global, no se ha explicado cómo se aplicará este alza a lo largo de los años. Aunque no ha variado su postura respecto al incremento, el departamento que comanda el ministro Óscar López, se comprometió ayer a aprobar un Real Decreto-Ley este mismo mes para abonar en diciembre un alza salarial del 2,5%, correspondiente al ejercicio 2025, con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. Sin embargo, el ofrecimiento no ha sido suficiente para que los sindicatos aprueben la propuesta. La subida salarial del 11% ofrecida por el Gobierno sería fija, es decir, que no tendría componentes variables como en el anterior acuerdo, cuando se pactó un 9,5% de subida entre 2022 y 2024 y se aplicaron subidas adicionales del 1% en 2023 y del 0,5% en 2024 debido a la inflación.

La actual propuesta de Función Pública, podría llevar el incremento salarial total al 11,45% entre 2025 y 2028 con el deslizamiento de las tablas salariales, según apuntó CCOO. El sindicato recalcó que continuará negociando porque confía en que hay margen para lograr un punto de encuentro. Pero no descartó ningún escenario si persiste el inmovilismo por parte del Gobierno, «como retomar las movilizaciones y convocar una huelga en todo el ámbito público».

Por su parte, CSIF afirmó que consultará con los órganos del sindicato el contenido de lo negociado con Función Pública, aunque considera que la propuesta del Ministerio es «mejorable en muchos aspectos». «Nuestra organización continúa negociando para un posible acuerdo que permita mejorar las condiciones laborales del conjunto de los empleados públicos, que llevan casi un año con su sueldo congelado. CSIF con sus aportaciones está mejorando el texto y vamos a negociar hasta el último minuto para lograr el mejor acuerdo posible», subrayó el sindicato de Miguel Borra.

UGT Servicios Públicos fue el único sindicato que ya avaló el pasado jueves la propuesta salarial del 11% presentada por el Ministerio, aunque la formación mantuvo ayer que todavía quedan flecos en la negociación.

Los sindicatos han valorado que el Ministerio de Óscar López sí ha aceptado cuestiones fundamentales como la eliminación de la tasa de reposición de vacantes; mejoras en la promoción interna; elevar las cuantías por insularidad y por razón de servicio, «que llevaban sin actualizarse dos décadas», y mejorar la asistencia sanitaria en Muface. Las partes volverán a reunirse el miércoles a las 18:00 horas para seguir con la negociación.