El consejero Zapata celebra la llegada de nuevos operadores a la generación eléctrica en Canarias

"Por fin", ha exclamado este lunes el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, sobre el fallo provisional del concurso para la renovación del parque de generación eléctrica térmica en Canarias. Pendiente desde 2012, la demora se ha traducido en sucesivos apagones que han desembocado en la asunción de proyectos capaces de aportar algo de estabilidad. Aun que con "cautela" por la provisionalidad del anuncio, Zapata ha celebrado la entrada de nuevos operadores -Disa, Sampol y Satocan se suman a Endesa- en el sistema eléctrico canario.

El departamento energético del Ejecutivo canario valor que haya habido concurrencia, porque "la competencia beneficia al consumidor final". Hasta el momento, Endesa operaba en solitario en el segmento de la generación térmica -combustibles fósiles-, pero una ley impulsada por José Manuel Soria en su etapa como ministro impide ahora que una única empresa supere el 40% de la cuota de mercado. En todo caso y en atención al efecto contaminante que tiene esta tecnología, Hernández Zapata ha aclarado que se trata tan solo de dar una mayor estabilidad al sistema y alejar el riesgo de apagones sin que esto signifique renunciar al objetivo de elevar el porcentaje de fuentes renovables en el mix canario".

Trece años

La comunidad autónoma llevaba "esperando trece años" por la llegada de este momento, que solo acaba con el inmovilismo porque la puesta en marcha de las nuevas centrales no se espera sino hasta dentro de cinco años en el mejor de los casos. Zapata ha anunciado que durante los próximos días van a "estudiar en profundidad" cómo queda "cada una de las islas" en la foto final de la decisión hecha pública por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). La Administración autonómica tiene quince días para presentar las alegaciones que estime oportunas.

El consejero no ha ocultado la "satisfacción" que le produce el avance, uno de los retos que se había impuesto para esta legislatura. Además, insistió en que esto demuestra el carácter "temporal" que tienen las soluciones introducidas en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura en un concurso express que tiene como objetivo desterrar apagones. Madrid aprobó y paga ese camino corto, y avanza ahora en la llegada de la sustitución profunda. La alusión del consejero era una respuesta al rechazo que han generado iniciativas nacidas de ese concurso de medidas urgentes, tales como la instalación de un barco generador en el Puerto de La Luz o una planta de gas propano en Salinetas (Telde).

971 megavatios

El concurso reparte 971 megavatios de potencia entre nuevas plantas y renovación de las ya existentes. En la fase de puesta en marcha, generarán entre uno y tres puestos de trabajo por megavatio; uno por megavatio cuando los motores arranquen. Las nuevas máquinas serán más eficientes y menos contaminantes. Además, su mayor flexibilidad permitirá al operador del sistema (Red Elécrica) un mejor aprovechamiento de las fuentes renovables.Hemos incrementado la potencia renovable en torno al 30%, pero el nivel de vertido -incapacidad de aprovechamiento- ha pasado del 4,5% hasta casi el 16%.