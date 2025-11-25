Un asesor inmobiliario advierte: pagar la hipoteca no te convierte en dueño total de tu casa si no haces estos dos trámites

El día en que terminas de pagar tu hipoteca puede ser uno de los más felices de tu vida. Cuando el banco confirma que tu deuda ha sido saldada por completo, representa un gran alivio, ya que se pone fin a una de las mayores cargas económicas que una persona puede tener. Sin embargo, antes de respirar tranquilo y confirmar que tu casa es completamente tuya, es imprescindible realizar dos trámites esenciales, como señala el asesor inmobiliario Javier Solís.

Muchas personas creen que al pagar la última cuota del préstamo, su vivienda ya es totalmente suya y está libre de cargas. Esto no es así, ya que como advierte Javier Solís, existen dos trámites legales imprescindibles para cancelar la hipoteca definitivamente.

Pide el certificado de deuda cero y firmar la escritura de cancelación

Cuando terminas de pagar la hipoteca, lo primero que debes hacer es ir al banco y pedir el certificado de deuda cero. Este documento que acredita que la hipoteca está totalmente pagada, por eso, es un requisito sin el cual no se puede avanzar.

Agencia ATLAS / Foto: EP

A partir de ahí, el propietario debe acudir a una notaría para firmar la escritura pública de cancelación de hipoteca, trámite que no se realiza de manera automática. Tal como recuerda el asesor, este documento se firma con una persona del banco, que es un apoderado que debe asistir a la notaría para formalizar el fin de la deuda.

Presenta el impuesto de Actos Jurídicos Documentados y cancela la hipoteca en el Registro

El otro trámite legal que debes hacer es presentar el formulario del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), que en la mayoría de comunidades autónomas está exento de pago para este tipo de trámites. Aun así, sin este documento no se puede completar el proceso, porque tras la firma notarial llega la parte administrativa.

Una vez presentado, el propietario debe llevar toda la documentación al Registro de la Propiedad, donde se inscribe la cancelación registral. Solo entonces la vivienda queda oficialmente libre de cargas. Sin este paso, la hipoteca seguiría apareciendo en los registros, algo que puede causar problemas si en el futuro se quiere vender el inmueble.

Pide la nota simple antes de acabar

Javier Solís recuerda que antes terminar todo el proceso, debes pedir una nota simple actualizada en el Registro de la Propiedad. Este documento permite verificar que la cancelación se ha inscrito correctamente y que el inmueble queda libre de cualquier carga hipotecaria.

Según recuerda el asesor, completar todo este proceso es clave para evitar complicaciones futuras y que "así no tengas problemas para venderlo en el futuro".