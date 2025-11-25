Black FerriDays: Armas Trasmediterránea lanza descuentos de hasta el 45% para viajes interinsulares hasta junio de 2026

El Grupo Armas Trasmediterránea se suma un año más a la campaña de Black Friday con su iniciativa Black FerriDays, que ofrece descuentos de más del 40% en billetes de ferry para trayectos interinsulares en Canarias. Esta promoción estará disponible desde el 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 2025, y será válida para viajes hasta el 15 de junio de 2026.

La campaña tiene como objetivo incentivar la planificación anticipada de viajes, premiar la fidelidad de los usuarios y fomentar los desplazamientos entre islas mediante precios más competitivos.

¿Qué rutas incluyen los descuentos?

Los descuentos aplican a varias de las rutas más transitadas del archipiélago canario. En concreto, las conexiones interinsulares incluidas en la promoción son:

Los billetes pueden incluir o no el transporte de vehículos, y el descuento se aplicará tanto a billetes de ida como de ida y vuelta.