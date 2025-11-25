La CCE entrega los Premios Emprendedor 2025 en su encuentro empresarial anual

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) celebró este martes su 'Encuentro Empresarial 2025', organizado a través de su Servicio de Asesoramiento para el Autoempleo y el Emprendimiento. La cita tuvo lugar en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria y contó con una destacada asistencia de público.

Durante el acto se hizo entrega de los Premios Emprendedor 2025, con los que la Confederación Canaria de Empresarios reconoce la iniciativa y la innovación empresarial en las Islas. El primer premio, dotado con 4.000 euros, fue otorgado a Angharad Hernández Torres, creadora del proyecto Canary Sweep, mientras que el accésit, con 2.000 euros, recayó en Raúl López Gutiérrez, de Borah Digital Labs SL.

Encuentro y debate empresarial

El encuentro, dirigido a emprendedores, empresas, inversores y profesionales del ámbito económico, se desarrolló en un entorno participativo y de intercambio de experiencias. Durante la jornada se abordaron cuestiones clave como la digitalización y la inteligencia artificial, la fiscalidad y planificación de la inversión, las infraestructuras y los ecosistemas de apoyo al emprendimiento, así como los desafíos de la empresa canaria ante la transformación económica y social.

La inauguración del acto corrió a cargo del presidente de la CCE, Pedro Ortega, acompañado por la viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León. En el acto de clausura intervinieron el vicepresidente ejecutivo de la CCE, José Cristóbal García, y la directora del Servicio Canario de Empleo, Teresa Ortega.

Cinco finalistas

El Encuentro Empresarial 2025 se enmarca en las actividades del Servicio de Asesoramiento para el Autoempleo y el Emprendimiento de la CCE, financiadas por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) a través del Servicio Canario de Empleo (SCE).

Los cinco finalistas que optaron al Premio Emprendedor 2025 de la Confederación fueron las empresas: Canary Sweep (Premio Emprendedor 2025), Borah Digital Labs SL (Accésit), Sara Solanas – Academia Barista, La Pepa Studio y Aristeo.