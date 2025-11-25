Consumo sanciona a Betfair, 888 y Codere en una macro-multa al juego online por más de 3,5 millones de euros

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha lanzado una nueva ofensiva regulatoria contra el juego online en España.

Este 25 de noviembre, a través de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), se anunciaron sanciones económicas que suman más de 33 millones de euros contra 32 operadores.

De ellos, 26 compañías con licencia han sido multadas por infracciones graves, por un total de unos 3,5 millones de euros.

Las faltas imputadas a estos operadores se recogen en el artículo 40 de la Ley 13/2011 de regulación del juego, y abarcan desde incumplimientos técnicos (como el uso de software o sistemas de comunicación no homologados) hasta fallos en las obligaciones de protección al jugador.

26 operadoras sancionadas

Entre las empresas sancionadas destacan:

888 Online , con una multa de 250.000 euros por emplear sistemas técnicos no autorizados.

, con una multa de por emplear sistemas técnicos no autorizados. Beatya Online , multada con 300.000 euros también por incumplimientos técnicos.

, multada con también por incumplimientos técnicos. Betfair , sancionada con 100.000 euros por no garantizar el juego responsable ni proteger adecuadamente a los jugadores.

, sancionada con por no garantizar el juego responsable ni proteger adecuadamente a los jugadores. Electraworks Ceuta , con 512.000 euros por tres infracciones distintas: acceso de personas prohibidas, sistemas no homologados y fallos técnicos.

, con por tres infracciones distintas: acceso de personas prohibidas, sistemas no homologados y fallos técnicos. Codere, con una multa más leve, de 17.500 euros, por usar software no homologado.

Paralelamente, la DGOJ ha dictado sanciones muy graves contra 6 operadores extranjeros que funcionaban sin licencia, imponiéndoles 5 millones de euros a cada uno y ordenando el bloqueo de sus páginas web.

Los afectados son empresas como XYZ Entertainment, Moonrail Limited, EOD Code SRL, Samaki, Lone Rock Holdings y Novaforge.

Este paquete de medidas forma parte de una campaña más ambiciosa: en lo que va de año, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha impuesto 58 sanciones por infracciones graves y muy graves, que suman casi 111 millones de euros.

496 millones en multas acumuladas

Desde la reforma de la Ley de Regulación del Juego en julio de 2021, las resoluciones firmes se publican en la web de la DGOJ; hasta ahora se han dado a conocer 212 sanciones, con multas acumuladas de 496 millones.

La decisión del Ministerio subraya un doble mensaje: por un lado, refuerza su compromiso con la regulación técnica (exigiendo que el software y los sistemas de comunicación de los operadores estén homologados); por otro, refuerza la protección al consumidor, especialmente en materia de juego responsable.

Este endurecimiento regulatorio llega en un momento delicado para el sector del iGaming. El objetivo del Gobierno no solo es garantizar la legalidad, sino también evitar riesgos como el acceso de personas vulnerables, prácticas opacas por parte de los operadores o la proliferación de webs sin licencia.

Con estas sanciones, el marco normativo evidencia que la apuesta por un mercado ordenado y seguro para los jugadores es una prioridad.

Mientras tanto, los operadores sancionados deberán ajustar sus infraestructuras técnicas, modificar sus protocolos internos y reforzar sus políticas de responsabilidad social. Si no lo hacen, podrían encontrarse con nuevas sanciones, o incluso con el bloqueo de su actividad en España.