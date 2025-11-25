La feria Alimentaria+Hostelco eleva el 41% la oferta internacional de expositores

La feria Alimentaria+Hostelco prevé elevar al 41% la oferta internacional de expositores en su próxima edición con respecto de la anterior. La plataforma internacional especializada en alimentación, bebidas y equipamiento hostelero volverá al recinto Gran Via de Fira de Barcelona del 23 al 26 de marzo de 2026 con un incremento de la oferta expositiva internacional ya que de las más de 3.300 empresas que acudirán como expositoras, cerca de un millar serán procedentes de más de 70 países, entre los que se destacan los mercados europeos, asiáticos y latinoamericanos.

A cuatro meses de la celebración de Alimentaria+Hostelco 2026, ya han confirmado su participación cerca de 1.000 empresas internacionales, que representan más del 30% del total. Muchas de ellas asistirán de forma agrupada bajo los organismos institucionales de sus respectivos países. Como en ediciones anteriores, Italia vuelve a liderar la participación internacional, con más de 200 firmas, entre las que destacan las agrupadas de Italian Trade Agency, Cámara de comercio italiana de Barcelona y las participaciones colectivas de diferentes regiones italianas. Tras Italia, los países que contarán con mayor número de empresas expositoras serán Polonia, China, Turquía, Alemania, Bélgica, Portugal, Francia, Países Bajos y Grecia, que crecen en metraje y número de empresas respecto a la edición anterior. Asimismo, incrementa notablemente la participación de firmas de Estados Unidos.

Visitantes y profesionales

Alimentaria+Hostelco estima que un 25% de los más de 110.000 visitantes previstos para su próxima edición sean internacionales. Se calcula que habrá más de 1.500 importadores, distribuidores, directores y responsables de compras internacionales, procedentes de más de 80 países de alcance estratégico para los expositores participantes. Alimentaria+Hostelco 2026 atraerá a importadores y compradores de Estados Unidos, México, China y Hong Kong, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Corea del Sur, Singapur, Alemania y Chile, así como de los principales países destino de las exportaciones españolas en Europa y Latinoamérica.

Firmas relevantes

Entre las empresas importadoras que han confirmado su participación destacan el mayorista estadounidense KeHE, así como los distribuidores e importadores BidFood (Asia), Bergfood (Países Bajos), Pan Emirates (Emiratos Árabes) y Cotswold Fayre (Reino Unido). En el ámbito de la gran distribución y los supermercados han confirmado ya su asistencia cadenas como Sonae (Portugal), PriceSmart (Latinoamérica y Caribe), Walmart (Estados Unidos y Latinoamérica), GPA (Brasil), CCF Grupo La Comer (México), Big Basket (India), Alkosto (Colombia), Marks & Spencer (Reino Unido) y Coto (Argentina).

Polonia, país de honor

En esta próxima edición, el reconocimiento de 'País de Honor' recae en Polonia que participará con más de 100 expositores y 1.200 metros cuadrados de espacio expositivo, en respuesta al interés creciente de la industria polaca por fortalecer su presencia en los mercados internacionales. Su participación en la feria incluirá dos grandes áreas dedicadas a los productos cárnicos y un pabellón nacional unificado que reunirá a las principales empresas del sector. La oferta del país se completará con la presencia inédita de las regiones de Świętokrzyskie y Łódzkie, que mostrarán la dualidad que define al sector en el país: la tradición agrícola y la modernidad industrial. En 2024, las exportaciones agroalimentarias de este país marcaron un récord histórico de 53,5 millones de euros, con un crecimiento interanual del 3%, de las que un 72% tuvieron como destino los mercados de la UE.