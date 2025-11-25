Paro laboral
Iryo cifra en un 15% el seguimiento de la huelga de personal de oficinas y mantenimiento
Se han cancelado 14 trenes, pero todo el pasaje ha sido recolocado en otros convoyes
EFE
La empresa ferroviaria Iryo cifra en un 15 % el seguimiento de la huelga del personal de oficinas y mantenimiento convocada por el sindicato CGT, que por el momento no ha facilitado datos de seguimiento.
La huelga, para la que los servicios mínimos se situaban en el 73 %, ha obligado a la compañía a cancelar 14 trenes, pero todo el pasaje ha sido recolocado en otros convoyes, según fuentes de Iryo consultadas por EFE.
El sindicato CGT convocó la huelga para el personal de mantenimiento y oficinas de Iryo durante los días 25, 26 y 27 de noviembre y 5, 6, 7 y 8 de diciembre en protesta por la falta de avances para firmar un convenio colectivo, aunque el paro no afectará a los maquinistas.
Iryo destaca que mantiene su "total disponibilidad" para reanudar cuanto antes la mesa de negociación, abierta desde junio de 2024.
