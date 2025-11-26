Cercasa, un referente en la construcción metálica de Canarias

Hace 56 años que Cercasa Canarias nació en el Archipiélago. En 1969, Manuel Sanfiel León fundó la empresa en La Laguna, que evolucionó desde una pequeña cerrajería hasta convertirse, en el año 2000, en Construcciones Metálicas Cercasa S.L. Ahora, la compañía ha sido reconocida con el Premio Excelancia Empresarial 2025 como homenaje a su compromiso con la innovación y la calidad. A lo largo de estas cinco décadas, Cercasa ha enfrentado numerosos retos. El galardón, explica Olga María Sanfiel Hernández, CEO de la empresa, es «un reconocimiento que mira hacia el pasado, pero que además da mucha energía para seguir caminando hacia el futuro». La trayectoria, reconoce Sanfiel, «no ha sido fácil».

Crisis económicas como la de 2008 o la pandemia de COVID han formado parte del camino de la compañía. Sin embargo, la clave del éxito ha sido la capacidad de adaptación: «Enfrentarse a los cambios da miedo, pero quienes emprendemos tenemos cierta predisposición natural a arriesgarnos». La formación continua y la digitalización han sido la apuesta constante de Cercasa. «Puedes tener tecnología de primer nivel, pero si no tienes un equipo motivado y con ilusión, nada funciona», asegura Sanfiel y reconoce que, aunque estar en un territorio insular como las Islas genera algunas dificultades logísticas, también presenta oportunidades: «Al estar en medio del Atlántico, tenemos opciones de crecimiento industrial que otros territorios de la Península, donde la competencia incluso es mucho más agresiva, no tienen».

El aprendizaje es constante. Después de la pandemia, la empresa incorporó un nuevo sistema constructivo basado en metal para viviendas rápidas y eficientes: «Sin abandonar nuestra esencia, hemos abierto un nuevo mercado centrado en las viviendas industrializadas y ampliando así la cartera de productos».

Aprendizajes

Más allá de los avances, los retos continúan. El mayor desafío, a juicio de Sanfiel, «es lograr que las personas jóvenes, las mujeres y también quienes no son tan jóvenes vean el sector de la construcción como una oportunidad profesional. La construcción ha cambiado radicalmente. Vienen modelos innovadores con muchas oportunidades laborales. El reto ahora es divulgar y ofrecer información para que exista un relevo generacional que sea real».

En los últimos años, la empresa ha experimentado un crecimiento sostenido, alcanzando en 2023 una cifra de negocio cercana a los dos millones de euros. Este avance se ha desarrollado de la mano de la digitalización de los procesos productivos, comerciales y administrativos, así como a la incorporación de nuevas tecnologías orientadas a la eficiencia y la innovación. Otro de los puntos destacables es el compromiso con el desarrollo económico y social del Archipiélago. La compañía participa activamente en asociaciones empresariales y foros sectoriales, promoviendo la formación, la inclusión y la economía local.

A lo largo de su historia, Cercasa Canarias ha desarrollado un sistema de gestión sustentado en la mejora continua, la sostenibilidad y la calidad. La empresa cuenta con una política integrada de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, revisada periódicamente para asegurar su vigencia y eficacia. Su compromiso con las personas se refleja en la apuesta por la participación activa y el desarrollo profesional de su equipo, pilares fundamentales de su cultura corporativa.

«En Cercasa ponemos en el centro a las personas. Somos una empresa familiar que cuida a las personas y entiende que los problemas externos tienen un impacto directo y afectan al rendimiento. Si no sitúas a las personas como prioridad, nada funciona», matiza Olga Sanfiel y añade que la empresa ha dado «un giro completo» en la forma de construir, trabajar y ofrecer soluciones, pero todo ello «sin abandonar nuestra esencia metalúrgica».