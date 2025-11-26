Sigue en directo la segunda jornada del Foro España 360

Medio ambiente, sostenibilidad, salud y bienestar serán los protagonistas de la programación de hoy

Después de la intervención de Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, en el diálogo 'Galicia ante el desafío de asegurar vivienda asequible y de calidad', se dará paso al bloque de 'Medio ambiente y sostenibilidad'. Este comenzará con la mesa redonda 'La responsabilidad de liderar y gobernar ante el cambio climático', donde participarán Manuel Blasco, consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón; Juan María Vázquez Rojas, consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia, y Jorge Pina, responsable de sostenibilidad de Endesa. La conversación será moderada por Cristina Martín Vega, directora de ‘Diario de Ibiza’.