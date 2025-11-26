Vicent Marí, consell de Ibiza: "El turismo se gestiona, no se cuestiona"

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha advertido en el foro España 360 de que “Ibiza no quiere morir de éxito” y ha defendido la necesidad de imponer límites al turismo para garantizar la convivencia. Marí ha recordado que la isla, con 150.000 habitantes, recibe 3,5 millones de visitantes al año, una presión que, trasladada a España, equivaldría a más de 800 millones de turistas. "El turismo se gestiona, no se cuestiona", ha subrayado.

Marí ha repasado los hitos que han llevado a la situación actual: la modernización de la planta hotelera, la irrupción de las aerolíneas ‘low cost’ y de las plataformas de alquiler vacacional y, por último, la reacción de la sociedad civil y de las administraciones frente a los efectos del turismo descontrolado.

Entre las medidas aplicadas ha destacado la lucha contra la oferta ilegal de alojamiento, que ha permitido retirar miles de plazas de comercialización, y el límite a la entrada de vehículos en temporada alta. También ha reclamado soluciones al acceso a la vivienda para los trabajadores y defendió que “el turismo se gestiona” y que Ibiza quiere seguir siendo un destino líder pero sostenible. Marí ha animado a otros territorios a aprender de la experiencia de la isla y planificar para evitar presión turística irreversible.

Colaboración con Airbnb y Booking

Marí recordó que Ibiza, “una isla pequeñita” que ha llegado a un punto de inflexión, no puede permitir que cualquier piso se convierta en alojamiento turístico. Por eso el Consell impulsó en 2019 la Oficina de Lucha contra el Intrusismo, dotada con más inspectores y personal administrativo gracias al impuesto de turismo sostenible de las Islas Baleares y con la implicación de ayuntamientos y la Guardia Civil y la Policía Nacional. Desde la colaboración y no desde la confrontación, se alcanzaron acuerdos con plataformas como Airbnb y Booking, que han retirado unas 3.000 ofertas ilegales y alrededor de 15.000 camas. “Tiene que ser un mercado reglado y regulado”, defendió, subrayando que esta depuración ha permitido aumentar los ingresos turísticos y mejorar la convivencia entre visitantes y residentes.

Cupo de vehículos

Otra de las grandes batallas se libra en las carreteras. El presidente del Consell de Ibiza recordó que entre junio y septiembre llegan a la isla miles de coches procedentes de la península, lo que dispara la congestión en un territorio muy limitado. Para frenar esta dinámica, en noviembre de 2024 se aprobó una ley que fija por primera vez un cupo máximo de 20.168 vehículos en verano, de los que 16.000 son de alquiler y 4.168 particulares, además de prohibir la entrada de caravanas sin reserva previa en un camping autorizado. Según el presidente, esta regulación ha evitado la presencia de unos 32.000 coches y marca “un paso crucial” hacia un modelo de movilidad más sostenible, en el que el turista siga encontrando un destino atractivo sin convertir la isla en un espacio invivible para sus trabajadores y residentes.

Vivienda digna

Marí advirtió de que los asentamientos de trabajadores en caravanas o campamentos “no se pueden normalizar” y subrayó que “si hay trabajo tiene que haber vivienda”. Reivindicó el diálogo y la cogobernanza entre administraciones y empresariado para garantizar condiciones dignas a quienes sostienen la industria turística: “quien esté en disposición de ofrecer un trabajo debe asegurar que ese trabajador vive en condiciones adecuadas”. Ibiza, recordó, siempre ha estado a la vanguardia turística “para bien o para mal” y su mensaje a otros gobiernos es claro: planificar, apostar por la sostenibilidad y el equilibrio y entender que “el turismo se gestiona, no se cuestiona”, con políticas que no son “ni de derechas ni de izquierdas, sino necesarias para todos”.