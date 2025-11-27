Los canarios gastarán 546 euros en ‘Black Friday’ al adelantar la Navidad

El Black Friday, que este año se celebra el 28 de noviembre -mañana-, cumplirá su cita anual como impulsor de las compras. La tradición de origen estadounidense, que se remonta a la década de los sesenta, hace referencia a cómo los negocios pasaban de números rojos a números negros en sus balances gracias al aumento de las ventas por estas fechas. La clave está en los grandes descuentos, que sirven, además, como antesala para las compras para Navidad y que dejan una estampa de tiendas abarrotadas y con largas colas. Los precios descontados, así como la presión por ir tachando artículos de la lista de los Reyes Magos, llevarán a los canarios a gastar una media de 546,1 euros en regalos en este viernes negro.

Los canarios, los que más gastan

Quienes aún no han iniciado sus compras navideñas tienen mañana una cita. El 81,9% de los españoles afirma aprovechar las ofertas del Black Friday para comprar sus regalos, aunque estos deberán aguardar hasta diciembre y enero para entregarse. La bajada de precio es el principal reclamo de esta jornada, aunque no siempre se traduce en ahorrar o recortar presupuesto. Es más, los españoles que aprovechan el viernes negro para realizar sus compras navideñas suelen gastar una media de 140 euros más. Tanto es así que Canarias lidera la lista de comunidades con mayores gastos, con esos más de 540 euros. Al contrario que Baleares (181,6 euros), Aragón (268,2 euros) y Cantabria (305 euros), cuyos ciudadanos son los que menos consumirán en este día, según un análisis de Oney, entidad financiera especializada en soluciones de pago y servicios financieros.

La mayor actividad en las tiendas y grandes superficies creará 5.640 empleos temporales en el Archipiélago

Ahora bien, las ofertas no siempre son tan atractivas como parecen. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) elaboró su propio estudio el pasado año en el que reveló que solo un 30% de los productos bajaron de precio durante el viernes negro. En contraste, un 43% fueron más caros, mientras que el resto se mantuvo igual. Por lo que las ganas de completar la lista de los Reyes, máxime con los descuentos publicitados y por más que estos en muchas promociones no suponen una rebaja real, generan el caldo perfecto para impulsar el motor del consumo, aunque también una percepción de ‘engaño’ entre los compradores.

82% El 81,9% de españoles afirma aprovechar el ‘Black Friday’ para los regalos navideños. 30% Solo un 30% de los productos bajaron de precio durante el pasado ‘viernes negro’, según la organización de consumidores. 2,1% Las Islas suman 5.640 contratos temporales por el ‘Black Friday’, un 2,1% más que en 2024.

Los consumidores son conscientes y la percepción ciudadana refleja esta preocupación; de hecho, según una encuesta de la OCU, el 67% de los clientes cree que algunas tiendas aumentan los precios semanas antes del Black Friday para simular descuentos. Además, un 38% considera que los precios durante esta campaña son iguales o incluso más altos que en otros momentos del año. A pesar de ello, el 71% sigue creyendo que merece la pena comprar durante el viernes negro, siempre que se haga con precaución y conocimiento.

Ofertas, empleo y tensión laboral

Esta mezcla entre desconfianza y oportunidad no impide la redacción de extensas cartas: unas botas, la Nintendo, un juego de mesa, una escapada a Londres… Los caprichos son muchos y se acumulan hasta alcanzar en el Archipiélago esa media de 546,1 euros en regalos navideños. Por sectores, la moda (52,6%), la tecnología (46,1%) y los viajes (29,1%) se consolidan como las opciones preferidas de los usuarios en España en sus compras navideñas, en base al estudio de Oney.

Hasta un 60% de las contrataciones, seis de cada diez, se firmará en las actividades de transporte y logística

A todo este aumento en la demanda las empresas de las Islas responden con el refuerzo de sus plantillas con nuevas contrataciones. En esta ocasión, un total de 5.640 personas han accedido a un empleo mediante contratos temporales creados específicamente para asumir el aumento de la actividad en esta época, lo que supone un 2,1% más que en 2024, según la encuesta que realiza Randstad. En el conjunto de España, el 59,3% de los contratos se firmarán en transporte y logística y el porcentaje restante (40,7%) se concentra en el comercio.

El incremento de actividad y empleo coincide en las Islas con un clima laboral tensionado. La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Canarias mantiene la previsión de huelga en el comercio -solo en el subsector de la alimentación en Santa Cruz de Tenerife- para este viernes, coincidiendo con el Black Friday, al no alcanzar un acuerdo con la patronal en materia de salarios. Salvo desconvocatoria, UGT prevé un paro de 10:00 a 12:00 horas para mañana y anuncia concentraciones de protesta en Fuerteventura, Gran CanariaLa Palma y Tenerife, a la espera de fijar los servicios mínimos exigidos por ley.