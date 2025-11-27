Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 15 años para un mes de septiembre y el interés baja al 2,85%

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 12,2% en septiembre respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar 46.120 préstamos, su mayor cifra en este mes desde el ejercicio 2010, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de septiembre, mayor en casi cinco puntos al experimentado en agosto (+7,5%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 15 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en septiembre en el 2,85%, por debajo del 2,89% del mes anterior y el más bajo desde enero de 2023 (2,64%). Con el dato de septiembre se acumulan ya ocho meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar el pasado febrero del 3% por primera vez en casi dos años, y en septiembre ha logrado seguir por debajo de esa cota. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el noveno mes de 2025.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 14,1% interanual en septiembre, hasta los 171.612 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 28,1%, hasta superar los 7.914 millones de euros.

El 39,4% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó en septiembre a tipo variable, mientras que el 60,6% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,89% para las hipotecas de tipo variable y del 2,83% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (septiembre sobre agosto), las hipotecas sobre viviendas se dispararon un 38,6% y el capital prestado avanzó un 40,2%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda subió un 1,2% respecto a agosto.

En los nueve primeros meses del año, el número de hipotecas para la compra de una vivienda se ha incrementado un 21,4%, con avances del 37,5% en el capital prestado y del 13,2% en el importe medio de los créditos concedidos.