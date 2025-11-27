El mercado hipotecario se reduce en Canarias al 20% de sus años de ‘esplendor’

En septiembre se registró en toda España el mayor volumen de firmas de hipotecas para la adquisición de vivienda de todo el año; en Canarias, no. En el noveno mes el incremento interanual de estos productos financieros en el conjunto del Estado fue del 12,2%; en el Archipiélago, del 0,1%, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En las Islas se negociaron y concretaron 1.289 préstamos para la compra de casas, aproximadamente una quinta parte (20%) de los rubricados en el mismo mes de 2006, antes del crack de Occidente.

Hace 19 años se alcanzaron las 5.969 hipotecas en la comunidad autónoma. Era el tiempo en el que el sistema financiero regaba de dinero las economías domésticas sin pedir demasiadas explicaciones. Los activos inmobiliarios adquirieron el cariz de valor refugio –engañoso a la postre– y la especulación multiplicaba por dos los precios en el transcurso de unos pocos años.

En toda España se constituyeron en septiembre de 2006 un total de 114.685 créditos hipotecarios; el mismo mes de este año, 46.120, un 59,7% menos. El estallido de la burbuja inmobiliaria propició una parálisis nunca antes vista en el mercado. Los bancos endurecieron las condiciones para la concesión de los créditos, el incremento del paro restó miles de potenciales compradores y ese hundimiento de la demanda provocó el de los precios. De tal manera que todos aquellos que pudieron hacerlo aguardaron a una revalorización antes de poner las viviendas de su propiedad en el mercado.

Camino del atolladero

La oferta excesiva fue uno de los virus que condujeron al sector inmobiliario al callejón oscuro en el que permaneció durante años. La respuesta de los inversores fue una sobrerreacción que condujo la construcción de nuevas viviendas hasta el raquitismo más absoluto. También en el sector público. Todo ello, junto al traspaso de los pisos en alquiler al sector turístico, ha conducido al atolladero actual que supone hoy encontrar una casa en la que vivir.

Sin embargo, septiembre reveló una clara diferencia entre Canarias y la media española. Si en todo el país las dificultades que encuentra la población para el acceso a un vivienda son meridianas, en el caso del Archipiélago estas se tornan dramáticas. Al 0,1% de tasa anual que refleja la evolución de la constitución de hipotecas en las Islas solo se acercan el 1,7% de Castilla y León y el 6,3% de Andalucía. Nada que ver con lo sucedido en La Rioja (33,9%), Murcia (30,5%) y Cantabria (27,3%).

Dos razones

Que ninguna de las 17 comunidades autónomas registre una evolución negativa no da ni para superar el escalón del mero consuelo. Poner el foco sobre las Islas conduce a preguntarse por qué la situación es peor en esta región que en el resto. Uno, porque la presencia de compradores extranjeros –adquieren un tercio de los activos– reduce aún más la oferta y la encarece.

Dos, porque el poder adquisitivo de los canarios, derivado de uno de los salarios medios más bajos de España complica aún más rebasar el muro de los departamentos de riesgos de las entidades financieras. La presencia de castellanoleoneses y andaluces, otros dos de los ciudadanos con menores ingresos, terminan de dar validez al argumento.

Inversión, principal motivo

Por otra parte, Asufin (Asociación de Usuarios Financieros) ha elaborado un informe con motivo de su séptimo congreso anual que revela que en el 65% de las constituciones de hipotecas es la inversión el principal motivo. Otro de los datos recogidos por Europa Press es el exiguo 15% de vivienda nueva que nutre el mercado inmobiliario. Frente a las casi 48.000 transacciones de inmuebles que registra el INE, los visados de nueva construcción aprobados se quedan en 7.500.

El coste medio de las hipotecas que se conceden actualmente es del 3,12%, siendo las hipotecas fijas las más baratas, con un tipo de interés del 2,87%, y las variables, las más caras, con un 3,38% de media. La mixta, muy preciada en los últimos años, está en el 3,22%