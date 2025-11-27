Murtra defiende los "sacrificios" de Telefónica para liderar el rearme tecnológico europeo

Telefónica atraviesa uno de los procesos de transformación más profundos de su historia reciente, con un despido colectivo (ere) planteado para más de 6.000 trabajadores en España. En este contexto, su presidente, Marc Murtra, ha tratado de fijar este jueves un relato de futuro que justifique la necesidad de adoptar "decisiones dolorosas" en el presente. Durante su intervención en el Congreso de Directivos de CEDE que se celebra en Zaragoza, el ejecutivo ha defendido que la compañía debe “sacrificar caja en el corto plazo” para situarse en el centro del nuevo mapa tecnológico europeo.

“Las grandes decisiones requieren renunciar a algo hoy para obtener retornos mañana”, afirmó Murtra antes los cerca de 2.000 directivos y ejecutivos que se dieron cita en el foro que acoge el Auditorio de Zaragoza, en cuyo escenario converó ssobre el futuro de las telecomunicaciones en España con el presidente de KPMG España, Juanjo Cano.

Su diagnóstico parte de la premisa de que Europa afronta una década decisiva para construir su propia capacidad digital ante un escenario geopolítico en tensión. “Veo venir una ola de rearme tecnológico en Europa. Si la inteligencia artificial se desarrolla solo en Estados Unidos o China, es difícil pensar que nos darán acceso en igualdad de condiciones”, advirtió.

Consolidación y soberanía: la receta de Telefónica

Murtra situó a las telecos europeas como actores clave para ese ciclo inversor. “Para que Europa tenga soberanía productiva hace falta escala. Empresas eficaces, capaces de invertir”, defendió. De ahí que insista en una consolidación del sector que permita competir con gigantes globales. “Telefónica está bien posicionada para capturar ese proceso”, aseguró.

En un discurso que conectó con el informe Draghi, el ejecutivo subrayó que, por primera vez en décadas, existe un consenso europeo sobre la necesidad de ganar competitividad y reducir trabas regulatorias. Pero advirtió que el reto no es intelectual, sino operativo: “No hay un contrainforme Draghi; lo que hay son inercias muy difíciles de superar. Reformar es complicado, sobre todo cuando un regulador tiende a regular por naturaleza”, reflexionó.

El alto ejecutivo identificó la ciberseguridad como el primer terreno donde Europa pueden avanzar más rápido. Por dos motivos: porque está íntimamente ligada a la defensa, y porque requiere inversiones elevadas pero menos “monstruosas” que las necesarias para crear hiperescaladores o competir en grandes modelos de IA.

Una revolución tecnológica que exige liderazgo

Durante su intervención, Murtra no escondió la magnitud del momento. “Estamos viviendo una revolución tecnológica extraordinaria”, dijo, comparando la irrupción de la inteligencia artificial con hitos como el primer correo electrónico o la llegada del teléfono móvil.

Y lanzó una advertencia interna. “Todos conocemos el caso Kodak. Ojo con que no se nos quede a nosotros la misma cara”, comentó. Un mensaje que enlaza con la reorganización que vive Telefónica y con la necesidad de ser “extraordinariamente eficaces” y asumir "riesgos calculados".

Más tecnología, más importancia de las personas

Paradójicamente, Muntra sostuvo que en las empresas altamente tecnológicas el valor humano es cada vez más importante. “Todo lo que tiene bajo valor añadido se automatiza. Lo que no puedes digitalizar es donde están las personas”. Por eso reclamó un liderazgo basado en la confianza, la capacidad de aprendizaje y el criterio para “distinguir entre el ruido y la señal”.

Para el presidente de Telefónica, la clave del liderazgo contemporáneo es que los equipos crean en las intenciones del directivo. “Todos aceptamos que alguien se equivoque. Lo importante es tener claridad, asumir riesgos y generar confianza en por qué haces lo que haces”.

El discurso de Murtra llega en un momento especialmente sensible para Telefónica, inmersa en un expediente de regulación de empleo que afectará a más de 6.000 trabajadores en España, el mayor ajuste en una década. La compañía lo defiende como un movimiento imprescindible para ganar eficiencia en un sector donde la inversión crece mucho más rápido que los ingresos.

En Zaragoza, su presidente insistió en que la transformación no es opcional, sino la única forma de que Telefónica juegue un papel protagonista en la autonomía tecnológica europea. “Hay una crisis real que exige ejecución y simplificación. Europa debe priorizar la construcción de tecnología", afirmó, un objetivo que Telefónica quiere contribuir a alcanzarr.