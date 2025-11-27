El precio de la gasolina y diésel hoy jueves: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 en la isla de Gran Canaria, a 0,969€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 0,969€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX en AVENIDA DEL SURESTE, 1 del municipio de Agüimes.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 0,959€ el litro en CANARY OIL en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 del municipio de Agüimes en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera PETROPRIX de AVENIDA DEL SURESTE, 1 de Gran Canaria situada en el municipio de Agüimes con un precio de 0,959€ el litro.

Hoy jueves 27 de noviembre las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,149€ el litro en la estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 en el municipio de Telde, seguida de la estación de servicio OCÉANO EL CARRIZAL a 1,159€ el litro, situada en el municipio de Ingenio en CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

Para llenar el tanque hoy jueves 27 de noviembre con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 a la estación de servicio CANARY OIL para llenar el tanque por 0,959€ el litro. Otra opción sería ir hasta Agüimes, a AVENIDA DEL SURESTE, 1, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 0,959€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Agüimes, estación CANARY OIL de Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, donde sale a 0,969€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Agüimes, estación de PETROPRIX en AVENIDA DEL SURESTE, 1, donde se puede encontrar el gasoil a 0,969€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio OCÉANO de Telde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,149€ el litro en Calle Alegría 2. En Ingenio, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, la estación de servicio OCÉANO EL CARRIZAL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,159€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio DISA PUERTO DEL CARMEN de Tías tiene el carburante Gasolina 98 a 1,194€ el litro en Calle Juan Carlos I 23. En Haría, Carretera General del Norte km 16,1, la estación de servicio PCAN ARRIETA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,199€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,039€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,039€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 27 de noviembre con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,059€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,059€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Antigua, en la estación de servicio DISA EL MATORRAL en Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8, a 1,204€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SHELL JANDIA en Avenida de Jandía 2 de Pájara a 1,239€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio DISA EL MATORRAL de Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8 en el municipio de Antigua a 1,029€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 en Puerto del Rosario a 1,065€ el litro de Gasóleo A.

La estación DISA EL MATORRAL de Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,104€ el litro, seguida por la estación CEPSA GRAN TARAJAL de AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 del municipio de Tuineje a 1,109€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata está en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,169€ el litro de Gasolina 98 en la estación H2EXAGON ESCALERITAS. La segunda mejor opción está en la estación SANTANA DOMINGUEZ, en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,180€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE AYAGAURES, 3, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ ofrece el diésel a 0,980€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,985€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde está a 0,985€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,985€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este jueves 27 de noviembre está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,984€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 0,984€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 0,984€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,984€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO de Calle Alegría 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,149€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 1,180€ el litro.

