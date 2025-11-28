¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy viernes?

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Agüimes, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación CANARY OIL de Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, tiene el gasoil a 0,969€ el litro. En Agüimes, Gran Canaria, la estación de servicio PETROPRIX, AVENIDA DEL SURESTE, 1, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,969€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Telde en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 tiene la Gasolina 98 a 1,149€ el litro. También puedes optar por la estación OCÉANO EL CARRIZAL, de Ingenio en la isla de Gran Canaria, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, con la Gasolina 98 a 1,159€ el litro.

Hoy, viernes 28 de noviembre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Agüimes, en la estación de servicio CANARY OIL, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, donde la Gasolina 95 está a 0,959€ el litro. La estación PETROPRIX de Agüimes en la isla de Gran Canaria, AVENIDA DEL SURESTE, 1, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,959€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Telde, en la estación de servicio OCÉANO en Calle Alegría 2, a 1,149€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO EL CARRIZAL en CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 de Ingenio a 1,159€ el litro.

La estación CANARY OIL de Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 en el municipio de Agüimes es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 0,959€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de AVENIDA DEL SURESTE, 1 del municipio de Agüimes a 0,959€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio CANARY OIL de Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 en el municipio de Agüimes a 0,969€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX de AVENIDA DEL SURESTE, 1 en Agüimes a 0,969€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,039€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, viernes 28 de noviembre, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,049€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,049€.

La estación de DISA PUERTO DEL CARMEN en Tías, Calle Juan Carlos I 23, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,194€ el litro. Otra opción está en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, en la estación PCAN ARRIETA a 1,199€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Antigua, Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8, a la gasolinera DISA EL MATORRAL, donde el litro está a 1,204€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la PCAN GIL, que está a 1,238€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,019€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,029€ el litro en DISA EL MATORRAL en Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy viernes 28 de noviembre, está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, en la estación CEPSA GRAN TARAJAL, donde está a 1,095€ el litro. La otra opción está en Antigua, CALLE JANANA, 46, a 1,099€ el litro en la estación PETROPRIX.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,169€ el litro, en Avenida Escaleritas 112 en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La estación SANTANA DOMINGUEZ ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3.

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 28 de noviembre, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 a 0,985€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,985€ el litro.

El diésel más barato está en SANTANA DOMINGUEZ, a 0,980€ el litro, situada en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 0,985€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,149€ el litro, en Calle Alegría 2 en la estación de servicio OCÉANO. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 28 de noviembre, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 a 0,984€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,984€ el litro.

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 0,984€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 0,984€ el litro en Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Visita nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compruebe los precios de los carburantes en cada estación de servicio de las Islas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.