Virgilio Correa: «La industria debe ser una prioridad estratégica para Canarias »

¿Por qué la industria vuelve a ser una prioridad estratégica para la Unión Europea?

La industria ha vuelto al centro del debate europeo desde hace algunos años por razones tanto económicas como geopolíticas. Durante décadas, Europa externalizó gran parte de su producción a países fuera del continente, confiando en cadenas de suministro globales que parecían eficientes, pero que han resultado vulnerables. La pandemia de la COVID-19 lo dejó claro: faltaban mascarillas, medicamentos, componentes electrónicos… y Europa se ha dado cuenta que no tenía capacidad propia para responder con rapidez. Además, los conflictos bélicos y las tensiones con potencias como China han reforzado la necesidad de autonomía estratégica. La UE quiere asegurarse de que puede producir lo esencial: desde baterías para coches eléctricos hasta semiconductores, pasando por tecnologías verdes. Reindustrializar no es solo una cuestión económica, sino también una cuestión de seguridad, sostenibilidad y liderazgo global.

¿Qué papel pueden jugar regiones ultraperiféricas como Canarias en esta estrategia industrial europea?

Canarias, como región ultraperiférica, tiene desafíos, pero también oportunidades únicas. El apoyo a la industria, la reindustrialización, es algo en lo que está muy implicado tanto la Unión Europea como el Gobierno nacional y el regional.

Todas las administraciones, a todos los niveles, están de acuerdo en que apoyar a la industria, apoyar a los productos elaborados en Canarias, es una tarea necesaria porque de esa manera se está apoyando el empleo, el empleo de calidad y el desarrollo social y económico de una comunidad como la canaria.

Y algo también muy importante, apoyando a los productos elaborados en Canarias logramos reducir la dependencia del exterior, que es lo que está en la base de la política industrial europea. No nos olvidemos de que las industrias canarias han demostrado en estos últimos y difíciles años su capacidad para resistir a la crisis, para encontrar oportunidades y para atender las necesidades de la población.

Las líneas de apoyo a la industria del Gobierno de Canarias son clave para diversificar la economía

Por suerte o por desgracia, nos encontramos muy lejos del continente y las mercancías tardan tiempo en llegar y las empresas necesitan planificar su logística de aprovisionamiento. Si esos productos se elaboran en Canarias, la posibilidad de desabastecimiento es mucho menor.

¿Qué sectores industriales tienen más potencial en Canarias para alinearse con los objetivos europeos? ¿Hay realmente posibilidades de alinearse con estos objetivos?

Por supuesto que existen posibilidades de que las industrias que elaboran sus productos en Canarias se alineen con los objetivos europeos de reindustrialización. De hecho, ya lo están haciendo. Para ello precisamente se ha redactado la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, la EDIC, un instrumento impulsado por el Gobierno de Canarias, junto a agentes sociales y económicos, que persigue un cambio estructural del modelo productivo de Canarias, con un protagonismo destacado de la industria y sus servicios asociados.

Se trata, por un lado, de consolidar a aquellas industrias que elaboran sus productos en Canarias y, por otro, de buscar nuevos sectores en los que Canarias pueda desarrollar nuevas actividades.

¿Cómo hacerlo? Con el apoyo de todas las partes. En primer lugar, las propias industrias de Elaborado en Canarias están haciendo un enorme esfuerzo inversor para adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales que estamos viviendo y poniendo en el mercado productos de alta calidad adaptada a los gustos de los canarios.

En segundo lugar, con el apoyo de las administraciones, que tienen claro que la diversificación de la economía pasa necesariamente por el cuidado de la producción local. Y aquí es clave el apoyo a las líneas de industria para modernizar las pymes industriales y la línea para industria 4.0 que confiamos que en el trámite de enmiendas se logre mejorar los presupuestos.

Y en tercer lugar, con el apoyo de los ciudadanos quien, en última instancia, tiene en su mano la decisión final y el poder para que la economía canaria se diversifique y de consolidar la industria que ya fabrica sus productos en Canarias.

¿Qué beneficios concretos puede traer la reindustrialización a la ciudadanía canaria?

Los beneficios son múltiples y tangibles. En primer lugar, promover los productos elaborados en Canarias ayuda a diversificar la economía, reducir la dependencia del turismo y aumentar la resiliencia ante crisis globales.

En segundo lugar, se crean empleos más estables y cualificados, especialmente para jóvenes que buscan oportunidades en sectores tecnológicos, científicos o sostenibles. No olvidemos que la industria precisa de personal muy cualificado, lo que se traduce en un empleo mejor remunerado.

También se fomenta el emprendimiento local, se revitalizan zonas rurales y se mejora la cohesión social. La industria ayuda a reducir la huella ecológica del archipiélago, mejora la autosuficiencia energética y fortalece el tejido productivo. En definitiva, reindustrializar Canarias es apostar por un futuro más justo, más verde y más competitivo.