Canarias se manifiesta este domingo por los derechos de 150.000 autónomos

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos ha anunciado una manifestación que tendrá lugar mañana domingo, 30 de noviembre, en Canarias y en el resto del país, para solicitar mejoras sociales y laborales para los autónomos del Archipiélago. Este evento se inserta en un movimiento nacional que busca promover condiciones de trabajo dignas para este colectivo, conformado mayoritariamente por pequeños empresarios.

Según Misael Jiménez, uno de los portavoces de la plataforma, la movilización tiene como objetivo visibilizar las necesidades de aproximadamente 150.000 autónomos en Canarias, la mayoría de ellos pequeños empresarios o autónomos unipersonales, informa Efe. Este grupo está constituido por personas que, en muchos casos, trabajan sin empleados, lo que resalta la diversidad dentro de este sector.

Jiménez subrayó que más del 90% de los autónomos son pequeños empresarios, y destacó que "más del 50% no tiene ningún empleado". Esto sitúa a muchos de ellos en situaciones económicas vulnerables, con un 75% de los autónomos facturando menos de 30,000 euros anuales, lo que los coloca por debajo de la media de ingresos de los trabajadores por cuenta ajena.

Horario de la marcha en Gran Canaria

La protesta en Las Palmas de Gran Canaria comenzará a las 09:30 horas en el parque San Telmo, y media hora después, la marcha iniciará su recorrido hacia Triana, concluyendo en la plaza de Santa Ana para regresar al punto de partida.

Este trayecto está diseñado para facilitar la participación y visibilizar las demandas de los autónomos ante un amplio público.

Convocatoria de la manifestación de autónomos en Gran Canaria. / La Provincia

Reivindicaciones

Uno de los principales reclamos de la plataforma es la equiparación de derechos entre autónomos y trabajadores por cuenta ajena. Los organizadores argumentan que los autónomos merecen las mismas condiciones de protección social, incluyendo derechos a bajas por enfermedad, licencias de maternidad o paternidad, y acceso a prestaciones por desempleo. Jiménez ha señalado que, a pesar de los avances en el reconocimiento del derecho al paro, menos del 10% de los autónomos que lo solicitan logran acceder a esta prestación.

Además, Jiménez denuncia las trabas burocráticas que enfrentan los autónomos, resaltando que los procedimientos administrativos son a menudo complicados y requieren una dedicación significativa para poder cumplir con la legislación. En su opinión, muchas normativas son difíciles de entender para quienes no cuentan con una formación legal adecuada.

Críticas a las medidas del Gobierno

En relación a las últimas iniciativas impulsadas por el Gobierno de Canarias para apoyar a los autónomos, Jiménez comentó que, aunque son bien recibidas, considera que estas son "insuficientes". Describió las medidas como "pequeños parches" que no abordan los problemas fundamentales que enfrenta la mayoría de los trabajadores por cuenta propia en el archipiélago.

Esta percepción refleja un sentimiento generalizado de que, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, las soluciones ofrecidas no son suficientemente robustas para transformar las condiciones de trabajo de este colectivo.

Cambios en la legislación

La marcha de este domingo representa una oportunidad crucial para que los autónomos demanden visibilidad y reivindiquen sus derechos. La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos busca no solo exponer su realidad, sino también construir un consenso que fomente un cambio significativo en la legislación y en las políticas dirigidas a este sector.

La importancia de este tipo de movilizaciones radica en la necesidad de reconocer a los autónomos como un pilar fundamental de la economía canaria. Con un enfoque que busca la equidad y la dignidad en el trabajo, el movimiento busca ser un catalizador para cambios positivos que beneficien a miles de trabajadores en el archipiélago.