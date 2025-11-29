Ni Madrid ni Barcelona: estas son las 5 ciudades de España más inaccesibles para comprar una vivienda

Comprar una vivienda sigue siendo uno de los grandes hitos del proyecto vital de muchos españoles. Pero, según un reciente estudio de Raisin, la barrera principal ya no es sólo encontrar la casa, sino reunir el dinero necesario para la entrada y los gastos iniciales.

El informe analiza los ingresos medios por persona, los precios de la vivienda, los costes de compraventa y el esfuerzo de ahorro estimado en 26 capitales de provincia españolas. Las conclusiones son claras: en doce de esas ciudades la situación ya es crítica, porque la cuota hipotecaria supera el ingreso disponible tras gastos básicos.

Las ciudades más inaccesibles

En particular, las cinco capitales que detentan el cartel de "menos asequibles" son:

San Sebastián (País Vasco): se necesita ahorrar unos 186.900 euros de entrada/gastos, lo que tomaría más de 34 años. La cuota mensual estimada es de 2.183 euros, lo que deja un saldo negativo de alrededor de 1.273 euros al mes.

se necesita ahorrar unos 186.900 euros de entrada/gastos, lo que tomaría más de 34 años. La cuota mensual estimada es de 2.183 euros, lo que deja un saldo negativo de alrededor de 1.273 euros al mes. Bilbao (País Vasco): entrada estimada de unos 110.400 euros, ahorro requerido de más de 33 años. Cuota mensual de unos 1.290 euros deja un saldo negativo de 734.

entrada estimada de unos 110.400 euros, ahorro requerido de más de 33 años. Cuota mensual de unos 1.290 euros deja un saldo negativo de 734. Vitoria‑Gasteiz (País Vasco): alrededor de 82.410 euros de entrada, pero más de 29 años de ahorro, y una hipoteca que deja un saldo mensual negativo de unos 496 euros.

alrededor de 82.410 euros de entrada, pero más de 29 años de ahorro, y una hipoteca que deja un saldo mensual negativo de unos 496 euros. Palma de Mallorca (Islas Baleares): entrada estimada de 148.530 euros, se requiere más de 22 años de ahorro justo para poder acceder. La cuota mensual es de más o menos 1.735 euros, con un saldo negativo de unos 627.

entrada estimada de 148.530 euros, se requiere más de 22 años de ahorro justo para poder acceder. La cuota mensual es de más o menos 1.735 euros, con un saldo negativo de unos 627. Málaga (Andalucía): entrada de unos 104.010 euros, más de 21 años de ahorro necesarios; cuota mensual aproximadamente 1.215 euros, y saldo negativo de 410.

El resultado es contundente: en esas ciudades incluso lograr reunir la entrada no garantiza que la vivienda sea sostenible desde el punto de vista financiero. País Vasco, cada vez más inaccesible para la vivienda.

¿Por qué esta barrera se agrava?

El estudio de Raisin subraya que los salarios, el precio de la vivienda y los costes financieros se han desincronizado.

Además, otro análisis de Bankinter señala que existe un déficit acumulado de viviendas que eleva la presión sobre los precios en áreas de alta demanda (como Madrid y Barcelona).

¿Y las ciudades más asequibles?

Por contraste, el estudio de Raisin también identifica cinco capitales donde comprar sigue siendo relativamente alcanzable:

Mérida (Extremadura): 8 años y 11 meses para ahorrar la entrada (cercana 32.940 euros).

8 años y 11 meses para ahorrar la entrada (cercana 32.940 euros). Murcia (Región de Murcia): más o menos 43.320 euros de entrada; unos 8 años y medio de ahorro.

más o menos 43.320 euros de entrada; unos 8 años y medio de ahorro. Tarragona (Cataluña): aproximadamente 63.330 euros de entrada; cerca de 9 años y 9 meses.

aproximadamente 63.330 euros de entrada; cerca de 9 años y 9 meses. Logroño (La Rioja): más de 56.800 euros de entrada; unos 10 años.

más de 56.800 euros de entrada; unos 10 años. Toledo (Castilla-La Mancha): 56.580 euros de entrada; 10 años y 2 meses.

El panorama dibujado es polarizado: mientras que en algunas ciudades España ofrece todavía una senda razonable hacia la propiedad, en muchas otras -especialmente en las grandes y costeras-comprar una casa propia se perfila como un reto mayúsculo para quienes no cuentan con ingresos muy elevados o ayuda familiar. Como advierte Raisin, la compra se ha convertido en un privilegio y el alquiler en la única opción viable para muchos.

Para los responsables de política económica y vivienda, el mensaje es claro: no basta con estimular la demanda, es urgente aumentar la oferta, moderar precios crecientes y facilitar condiciones de acceso para evitar que la vivienda sea un obstáculo estructural para las nuevas generaciones.