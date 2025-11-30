Los autónomos canarios salen a la calle en busca de mejores condiciones

La mañana de este domingo, a las 10.00 horas, los autónomos de Gran Canaria tomaron las calles de la capital en una manifestación que partió del parque San Telmo y que transcurrió de forma paralela a las concentraciones celebradas en otras ciudades del país. Vestidos de negro —en señal de luto por la precariedad del sector— unas 4.000 personas, según las primeras estimaciones de la Policía Nacional, recorrieron la calle Triana haciendo sonar pitos, megáfonos, caracolas y cualquier objeto que sirviera para hacerse oír.

El ambiente fue ruidoso y reivindicativo desde el primer minuto. Entre cánticos como “No pedimos privilegios, pedimos justicia” o “Autónomos unidos jamás serán vencidos”, los manifestantes denunciaron la falta de protección y las dificultades diarias para sostener su actividad. Uno de los lemas más repetidos subrayaba una de las quejas centrales: “Si el autónomo se enferma no puede parar, la cuota le condena”.

De distintos sectores

La convocatoria reunió a profesionales de distintos sectores que coincidieron en un mismo mensaje: la necesidad urgente de condiciones más justas para quienes sostienen buena parte de la economía local. Según explicaba Pilar Rodríguez, coordinadora general de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, la principal diferencia respecto a un trabajador por cuenta ajena es la total ausencia de respaldo en situaciones básicas de la vida laboral. Señaló que el colectivo carece de vacaciones reales, porque cerrar significa dejar de facturar, y que tampoco existe una cobertura adecuada ante una baja médica o una caída de ingresos. A ello se suma, recordó, que la cuota no se ajusta de manera efectiva a lo que ganan cada mes.

Rodríguez apuntó además que los autónomos están cansados de actuar como “recaudadores del Estado” sin recibir a cambio derechos equiparables a los del resto de trabajadores. Según afirmó, el hartazgo es generalizado y la movilización de hoy es solo un reflejo de un sentimiento extendido. Muchos profesionales llegan incluso a renunciar al emprendimiento porque “ven que cuesta muchísimo” y se encuentran desprotegidos ante cualquier imprevisto.

"Parte fundamental de la economía canaria"

Durante el recorrido, los participantes reivindicaron su papel imprescindible en la economía canaria con proclamas como “Ya no somos invisibles, somos parte fundamental de esta economía” y remarcaron que, mientras otros disfrutan de vacaciones, quienes trabajan por cuenta propia continúan activos para poder afrontar pagos y evitar sanciones.

La plataforma organizadora no descarta nuevas movilizaciones en las próximas semanas si no se producen avances concretos. “Están indignados, enfadados y cansados. Es hora de hablar y de que se pongan soluciones”, señaló su portavoz, convencida de que la presión social irá en aumento si las administraciones no atienden las demandas del sector.