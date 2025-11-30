La búsqueda de los metales más valiosos para la soberanía europea impulsan la minería en el suroeste peninsular

El resurgimiento de la minería en busca de los recursos más preciados para afrontar la transición energética y la digitalización -más si cabe en un momento geopolítico marcado por la escalada de tensión- ha puesto en el foco al suroeste peninsular, donde también se han levantado voces en contra del impulso de esta actividad por cuestiones medioambientales. Se trata de una zona históricamente vinculada con esta actividad y clave para su economía durante siglos. Tartesios, fenicios o romanos ya fueron conscientes del valor de las entrañas de este lugar.

La Faja Pirítica Ibérica, que pasa por el sur de Portugal (Algarve y Alentejo) y el norte de la provincia de Huelva hasta la de Sevilla, es una de las zonas clave en el mapa español, ya que en ella se concentra un gran porcentaje del cobre con el que cuenta España, segundo país productor de este mineral de la Unión Europea. Precisamente este será uno de los puntos por los que se desplegará el plan diseñado por el Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en busca de los metales más preciados para llevar a cabo este cambio de modelo.

El programa estatal, a ejecutar con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), comunidades autónomas y otros actores, aprovechará la tecnología actual para buscar recursos no identificados, gracias a la revisión de los estudios geocientíficos existentes, nuevos estudios geofísicos y de detección remota, campañas geoquímicas o nuevos sondeos.

Proyectos en marcha

En esta franja occidental, hay varios proyectos en marcha que son punta de lanza del sector minero en el suroeste español. Entre ellos, el de Minas de Aguas Teñidas (Sandfire-Matsa), que cuenta hoy día con tres minas subterráneas en operación. Ubicadas en la provincia de Huelva, las minas Aguas Teñidas y Magdalena se encuentran en el término municipal de Almonaster la Real, mientras que mina Sotiel se halla en Calañas. Sus actividades se centran en la extracción de concentrados de cobre, zinc y plomo.

A ella se suma el de Atalaya Mining, que opera la histórica mina de Riotinto, una explotación a cielo abierto a pleno rendimiento que procesa hasta 15 millones de toneladas de mineral para generar más de 55.000 de concentrado de cobre anuales en la planta de tratamiento. Además, el pasado verano la compañía obtuvo la autorización para explotar una mina completamente nueva, Masa Valverde, que garantizará la actividad en la zona más allá de 2032.

Por su parte, Cobre Las Cruces, ubicada en Gerena (Sevilla) y propiedad de la multinacional canadiense First Quantum Minerals -aunque se encuentra en busca de un nuevo dueño-, vio en 2020 agotadas las reservas iniciales de mineral. El pasado marzo, la Comisión Europea señaló como estratégico el proyecto de mina subterránea en este mismo enclave para producir no solo cobre, sino también zinc, plomo y plata, todos en base metal. El proyecto supondrá una inversión superior a los 850 millones y prevé un periodo de actividad de al menos 20 años.

Por otro lado, Minera Los Frailes -propiedad de Grupo México- ya ha obtenido todos los permisos para explotar la mina de Aznalcóllar. La inversión global del proyecto ronda los 450 millones de euros y el objetivo es obtener 170.000 toneladas anuales de concentrado de zinc, 55.000 toneladas de plomo, 13.000 toneladas de cobre.

Por último, la compañía canadiense Emérita Resources cuenta con un proyecto en la faja pirítica -concretamente entre los municipios onubenses de Paymogo y Puebla de Guzmán-, denominado Iberian Belt West y que abarca tres depósitos polimetálicos: Infanta, El Cura y Romanera. La exploración anterior de los depósitos fue realizada por importantes empresas, entre ellas Asturiana, RTZ y Phelps Dodge en los años 1970 y 1980.