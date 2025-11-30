En Directo
DIRECTO | Manifestaciones 30N de los autónomos en Canarias: horarios, recorridos y noticias
La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos convoca a los trabajadores por cuenta propia de toda España a las protestas convocadas para este domingo
La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos ha anunciado manifestaciones que tendrán lugar este domingo, 30 de noviembre, en Canarias y en el resto del país, para solicitar mejoras sociales y laborales para todos los autónomos. Este evento se inserta en un movimiento nacional que busca promover condiciones de trabajo dignas para este colectivo, conformado mayoritariamente por pequeños empresarios.
Una de las principales reivindicaciones de la plataforma es la equiparación de derechos entre autónomos, que en Canarias se cifran en unos 150.000, y trabajadores por cuenta ajena.
A continuación detallamos los horarios y recorridos de las manifestaciones de autónomos en Canarias:
Manifestación 30N Gran Canaria
La protesta en Las Palmas de Gran Canaria comenzará a las 10:00 horas en el parque San Telmo, y media hora después, la marcha iniciará su recorrido hacia Triana, concluyendo en la plaza de Santa Ana para regresar al punto de partida. Itinerario de Gran Canarias: Parque San Telmo, Triana, Lentini, Plaza Santa Ana, volvemos por el mismo camino, San Telmo, Venegas, plaza de Los Derechos Humanos, Murga, León y Castillo y parque San Telmo.
Manifestación 30N Fuerteventura
Fuerteventura será escenario de una manifestación de autónomos, a las 10.00 horas, que exigirán al Gobierno mejoras en sus condiciones laborales. La convocatoria tendrá lugar en la Dirección Insular del Gobierno de Fuerteventura, ubicada en la calle Primero de Mayo, número 64, en Puerto del Rosario. En este punto, los trabajadores alzarán su voz y se procederá a la lectura de un manifiesto.
Manifestación 30N Lanzarote
La protesta será a las 10.00 horas, frente a la Dirección Insular de la Administración General del Estado, en la calle Blas Cabrera Felipe, 6.
Manifestación 30N Tenerife
En la isla de Tenerife, los autónomos que quieran ir a protestar por sus derechos están citados en la Plaza Weyler a las 10:00 horas de la mañana.
Este es el listado oficial de las ciudades donde se manifestarán los autónomos en España:
Las manifestaciones de los autónomos arrancan este domingo a las 11.00 horas en la Península y a las 10.00 horas en Canarias
