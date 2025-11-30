¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy lunes?

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Agüimes, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación CANARY OIL de Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, tiene el gasoil a 0,969€ el litro. En Agüimes, Gran Canaria, la estación de servicio PETROPRIX, AVENIDA DEL SURESTE, 1, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,969€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, lunes 1 de diciembre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Agüimes, en la estación de servicio CANARY OIL, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, donde la Gasolina 95 está a 0,959€ el litro. La estación PETROPRIX de Agüimes en la isla de Gran Canaria, AVENIDA DEL SURESTE, 1, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,959€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Telde en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 tiene la Gasolina 98 a 1,075€ el litro. También puedes optar por la estación OCÉANO EL CARRIZAL, de Ingenio en la isla de Gran Canaria, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, con la Gasolina 98 a 1,159€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

La estación de OCÉANO en Telde, Calle Alegría 2, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,075€ el litro. Otra opción está en Ingenio, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, en la estación OCÉANO EL CARRIZAL a 1,159€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio CANARY OIL de Agüimes en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 tiene un precio de 0,969€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, lunes 1 de diciembre, la Gasolina 95 más barata en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la estación de servicio CANARY OIL a 0,959€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Agüimes, PETROPRIX, en AVENIDA DEL SURESTE, 1, donde el litro está a 0,959€.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

La estación de PCAN ARRIETA en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,199€ el litro. Otra opción está en Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, en la estación COMBUSTIBLES CANARIOS a 1,259€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,039€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, lunes 1 de diciembre, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,049€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,049€.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

EEn cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,019€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, lunes 1 de diciembre, la Gasolina 95 más barata en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, en la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL a 1,095€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PETROPRIX, en CALLE JANANA, 46, donde el litro está a 1,099€.

La estación de PCAN GIL en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,238€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Avenida Juan de Bethencourt 24, en la estación CEPSA PUERTO ROSARIO a 1,245€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

El diésel más barato está en SANTANA DOMINGUEZ, a 0,980€ el litro, situada en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 0,985€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 1 de diciembre, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 a 0,985€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,985€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,169€ el litro, en Avenida Escaleritas 112 en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La estación SANTANA DOMINGUEZ ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO de Calle Alegría 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,075€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 1,180€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este lunes 1 de diciembre está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,984€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 0,984€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación OCÉANO es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de Calle Alegría 2, a 0,983€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 0,984€ el litro en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

