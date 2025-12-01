Canarias presenta alegaciones al concurso para renovar el parque de centrales térmicas

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, afirmó este lunes que el Gobierno de Canarias presentará alegaciones en estos días al concurso estatal de concurrencia competitiva para renovar el parque de generación térmica de las Islas, un proceso que llevaba trece años bloqueado y cuya activación considera «un paso histórico para modernizar el sistema eléctrico canario».

Zapata recordó que, al inicio de la legislatura, el Ejecutivo canario se encontró con un sistema eléctrico antiguo, al límite en varias islas y con riesgo real de apagones, además de una infraestructura que llevaba «décadas sin renovarse».

Plan de choque

Esta situación llevó a declarar la emergencia energética en octubre de 2023, impulsando una estrategia basada en dos pilares: soluciones de urgencia para garantizar el suministro y la renovación estructural del parque térmico a largo plazo.

Dentro de esta estrategia, el Consejo de Gobierno aprobó este lunes un nuevo paso en el plan de choque energético, autorizando la tramitación de la segunda instalación temporal en La Herradura, en Fuerteventura, para evitar apagones.

Refuerzo temporal en Fuerteventura

El proyecto, financiado por el Gobierno de España con 23 millones de euros y con una potencia de 18 megavatios (MW), dará apoyo al sistema eléctrico insular mientras culmina la renovación definitiva de la generación. La instalación será gestionada por la empresa Sampol y entrará en funcionamiento solo en caso de necesidad, ante un riesgo real de apagón.

La provisionalidad de las medidas de emergencia se mantendrá hasta que se produzca la renovación del parque de generación de Canarias, una vez que el Ministerio de Transición Ecológica resuelva el concurso de concurrencia, insistió.

Refuerzo energético insular

Con esto, expuso Hernández Zapata, el Gobierno de Canarias sigue avanzando en el refuerzo energético de las tres islas con déficit de generación: Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

La planta ubicada en La Herradura está formada por diez grupos de generación con una potencia de 1,8 MW cada uno, lo que hace un total de 18 MW de potencia eléctrica.

Diseño modular y baja emisión

Los equipos se han diseñado específicamente para un montaje y desmontaje sencillo, con el objetivo de cumplir con los requisitos de la emergencia y su carácter provisional.

Para poder evacuar la electricidad hasta la subestación de transporte de Red Eléctrica de España, denominada Puerto del Rosario, se proyectará una línea subterránea de unos 170 metros de longitud hasta la planta de emergencia de DISA, conocida como 'Mezque'.

Cobertura del 60% del déficit

La evacuación hasta la subestación se hará de forma conjunta entre DISA y Sampol mediante una única línea eléctrica. Además, los grupos de generación cumplirán con la normativa ambiental vigente, incluyendo sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR) que garantizan la reducción de emisiones y un funcionamiento dentro de los estándares más exigentes.

Para la isla de Fuerteventura, donde el déficit actual manifestado por el operador del sistema (Red Eléctrica de España) es de 50 MW, esta instalación, junto con la de DISA, dará una cobertura de 33 MW de potencia, lo que equivale a casi el 60 % del déficit señalado por el operador.