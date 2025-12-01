El Ibex 35 arranca diciembre con suaves caídas pendiente de la Reserva Federal

La Bolsa española ha iniciado diciembre con pérdidas del 0,29%, en una jornada en la que se conocerán los PMI manufactureros en Europa y Estados Unidos, donde además comparece el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, a la espera de que el organismo rebaje los tipos el próximo día 10.

En los primeros compases de este lunes, el Ibex 35, el principal selectivo español, cotiza en los 16.329,5 puntos, tras descender ese 0,29 %. Las ganancias del año se reducen al 40,76%.

En el apartado empresarial destaca la venta de siete proyectos fotovoltaicos en Colombia de Grenergy a Ecopetrol. Se trata de una capacidad instalada total de 88 megavatios (MW), que se entregarán de manera escalonada e independiente a lo largo de 2026, según ha informado la compañía en un comunicado.

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia ha homologado el plan de reestructuración para la división de Energía de Soltec, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Airbus ha informado este lunes de que ya se han realizado las modificaciones necesarias en la mayoría de los casi 6.000 aviones de la familia A320 potencialmente afectados por un problema que podía hacer fallar los controles de vuelo. En concreto, el fabricante aeronáutico advirtió el pasado viernes de que, a raíz de un incidente, se había detectado que la intensa radiación solar podía corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo de los aviones A320 en servicio.

En otros mercados, el bitcóin se desploma el 5,12%, hasta los 86.502,06, dólares; la plata ha revalidado récord (57,86 dólares) y el Brent, el crudo de referencia en Europa, avanza el 0,46%, hasta los 63,49 dólares, después de que la alianza OPEP+ haya decido mantener el nivel de su oferta conjunta de petróleo, que supone cerca de la mitad de la producción mundial, al menos hasta el 1 de abril de 2026.