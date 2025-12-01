Los precios del alquiler no paran de subir: Las Palmas encarece sus rentas un 9% este año

El mercado del alquiler cerró noviembre con una nueva subida generalizada en España: un 9,9% interanual que sitúa el precio medio en 14,6 euros/m² al mes, según idealista. En este contexto de encarecimiento sostenido, Canarias mantiene un ritmo más moderado que la media —un 7,4%—, pero dentro del Archipiélago destaca la situación de Las Palmas de Gran Canaria, donde el mercado no afloja y continúa entre los más tensos del país.

La ciudad registra hoy un precio de 14 euros/m², tras un incremento anual del 9,1%. Aunque no figura entre las capitales que más suben, sí se mantiene en la franja alta del mercado estatal y confirma una tendencia que ya es estructural en buena parte de las áreas urbanas isleñas: oferta limitada, presión demográfica y una demanda que lleva años superando la capacidad del parque residencial.

Las Palmas, tensionada pero más estable que Santa Cruz

La posición de Las Palmas contrasta con la de Santa Cruz de Tenerife, que protagoniza una de las mayores subidas interanuales de todo el país: +15,3%, solo superada por Ceuta y Segovia. Las Palmas, en cambio, muestra un comportamiento algo más estable, aunque igual de desafiante para los inquilinos.

A escala provincial, el comportamiento también es revelador: Las Palmas es la sexta provincia más cara de España, con 15,4 €/m², superando incluso a territorios tradicionalmente tensionados como Málaga o Guipúzcoa. Santa Cruz de Tenerife se queda también en la parte alta, con 14,8 €/m².

En el conjunto estatal todas las autonomías presentan subidas. Madrid lidera (12,4%), seguida de Castilla-La Mancha (11,6%) y Andalucía (10,7%). Canarias, pese a su particular tensión inmobiliaria, se sitúa por debajo de este grupo, con un 7,4% interanual, en niveles similares a Baleares (9,1%) pero lejos de las subidas de dos dígitos de otras regiones.

Canarias, cuarta comunidad con el alquiler más caro

Sin embargo, el Archipiélago continúa como una de las comunidades más caras. Es la cuarta comunidad más costosa para alquilar, por encima del resto salvo los tres grandes focos tradicionales de tensión.

El informe también confirma que los principales mercados urbanos siguen sin aflojar. Madrid (+11,3%), Barcelona (+3,4%) o Málaga (+3,4%) continúan en ascenso. Y casi todas las capitales del país, 51 de 52, registran incrementos. La única excepción es San Sebastián (-0,2%), pese a mantenerse entre las ciudades más caras con 17,8 €/m².

La evolución de Las Palmas encaja en un patrón que idealista describe con claridad: un mercado donde los ajustes son muy escasos y el precio continúa avanzando incluso en territorios que ya partían de niveles elevados. Pese a la moderación relativa del Archipiélago, tanto Las Palmas como Santa Cruz se sitúan entre los mercados provinciales con mayor tensión y precios más altos del país.

Con la oferta aún por debajo de la demanda y un parque residencial limitado, Las Palmas afronta un escenario donde el alquiler sigue encareciéndose a un ritmo sostenido, aunque sin los saltos bruscos observados en otras capitales. Un equilibrio precario que, de momento, mantiene a la ciudad entre los lugares donde encontrar vivienda en alquiler sigue siendo especialmente difícil.