¿Cuándo empiezan las rebajas en Canarias? Todo lo que debes saber para ahorrarte bastante dinero en tus compras navideñas

Las compras navideñas están a la vuelta de la esquina, y si dejaste pasar el Cyber Monday o el Black Friday, no te preocupes. Aún tienes la oportunidad de ahorrar gracias a las promociones que muchas tiendas mantienen activas. Mientras esperamos la llegada de los Reyes Magos, muchos se preguntan cuánto falta para las rebajas, sin darse cuenta de que pueden aprovechar otras ofertas disponibles desde ahora para hacerse con los regalos que aún no han podido obtener.

Los expertos denominan al período actual del año como el 'Golden Quarter', ya que abarca eventos destacados como el Black Friday, la Navidad y las rebajas de enero, donde se incrementa el número de compras y los comercios hacen gran parte de la facturación del año. Durante este mes, los españoles gastaremos alrededor de 1.000 euros en compras, regalos o cenas. Un informe elaborado por las consultoras KPMG y Appinio España revela este dato, que es inferior al de otros años. En 2024, los españoles gastaron un 1,6% más. Este descenso está motivado por la subida de precios debido a la inflación.

El Black Friday es cuando más gastamos

Según el estudio, 2 de cada 3 españoles han hecho alguna compra durante el Black Friday para adelantar compras navideñas. El gasto estimado es de 379 euros, lo que supone un incremento del 12% respecto a 2024.

Además, en los días previos a la Navidad, la mitad de los españoles hacen alguna compra, aprovechando las ofertas fuertes de algunas tiendas. Este comportamiento refleja que muchos hogares prefieren adelantar sus compras de regalos buscando ahorro en un contexto de precios elevados.

Este día empezarán las rebajas

Los tradicionales periodos de rebajas en España fijados por ley para julio-agosto y enero-febrero han quedado en un segundo plano, ya que las tiendas lanzan promociones cuando lo consideran oportuno. Sin embargo, no existe una campaña de descuentos tan intensa como la que comenzará el 7 de enero y se prolongará hasta el 28 de febrero.

Todo el mundo espera que lleguen las rebajas / María Pisaca

Durante estas casi ocho semanas, los comercios deben liquidar todo el stock de invierno antes de introducir las prendas de la nueva temporada, lo que explica la aparición de descuentos especialmente agresivos.

Así que, si te da igual cuando comprar ropa o hacer regalos, ya conoces cuando empieza el próximo periodo de rebajas.