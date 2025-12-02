¿Cuándo empiezan las rebajas en Canarias? Todo lo que debes saber para ahorrarte bastante dinero en tus compras navideñas
Tras el Black Friday y el Cyber Monday, muchos se preguntan cuándo llegará el próximo periodo de descuentos en las tiendas
Las compras navideñas están a la vuelta de la esquina, y si dejaste pasar el Cyber Monday o el Black Friday, no te preocupes. Aún tienes la oportunidad de ahorrar gracias a las promociones que muchas tiendas mantienen activas. Mientras esperamos la llegada de los Reyes Magos, muchos se preguntan cuánto falta para las rebajas, sin darse cuenta de que pueden aprovechar otras ofertas disponibles desde ahora para hacerse con los regalos que aún no han podido obtener.
Los expertos denominan al período actual del año como el 'Golden Quarter', ya que abarca eventos destacados como el Black Friday, la Navidad y las rebajas de enero, donde se incrementa el número de compras y los comercios hacen gran parte de la facturación del año. Durante este mes, los españoles gastaremos alrededor de 1.000 euros en compras, regalos o cenas. Un informe elaborado por las consultoras KPMG y Appinio España revela este dato, que es inferior al de otros años. En 2024, los españoles gastaron un 1,6% más. Este descenso está motivado por la subida de precios debido a la inflación.
El Black Friday es cuando más gastamos
Según el estudio, 2 de cada 3 españoles han hecho alguna compra durante el Black Friday para adelantar compras navideñas. El gasto estimado es de 379 euros, lo que supone un incremento del 12% respecto a 2024.
Además, en los días previos a la Navidad, la mitad de los españoles hacen alguna compra, aprovechando las ofertas fuertes de algunas tiendas. Este comportamiento refleja que muchos hogares prefieren adelantar sus compras de regalos buscando ahorro en un contexto de precios elevados.
Este día empezarán las rebajas
Los tradicionales periodos de rebajas en España fijados por ley para julio-agosto y enero-febrero han quedado en un segundo plano, ya que las tiendas lanzan promociones cuando lo consideran oportuno. Sin embargo, no existe una campaña de descuentos tan intensa como la que comenzará el 7 de enero y se prolongará hasta el 28 de febrero.
Durante estas casi ocho semanas, los comercios deben liquidar todo el stock de invierno antes de introducir las prendas de la nueva temporada, lo que explica la aparición de descuentos especialmente agresivos.
Así que, si te da igual cuando comprar ropa o hacer regalos, ya conoces cuando empieza el próximo periodo de rebajas.
- Roban medio centenar de flores de pascua en el primer fin de semana de la Navidad en Las Palmas de Gran Canaria
- Lola Lolita denuncia acoso al aterrizar en Gran Canaria: “Esto no es gracioso, es asqueroso”
- Una menor de cuatro años es trasladada muy grave tras ahogarse en Lago Taurito, al sur de Gran Canaria
- Estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria donde se instalará el punto de acopio de trastos y escombros en diciembre
- Los funcionarios canarios no tienen garantizada la subida salarial este año
- El ojeador de fútbol detenido por pederastia entrenó a cientos de menores en Gran Canaria
- No es agradable vivir de ocupa', cuenta la mujer que reside con sus tres hijos en la casa de Guanarteme que van a expropiar
- El pronóstico de la Aemet para el lunes en Canarias: la clave está en el fuerte viento alisio y las lluvias