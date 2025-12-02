España pierde 14.000 ocupados en noviembre lastrado por los despidos en la hostelería

El mercado laboral español cerró con números negativos noviembre, incapaz el resto de sectores y campañas como el Black Friday de compensar el agujero que dejaron los despidos o finalizaciones de contrato de las empresas dedicadas a la hostelería. El paro, por su parte, volvió a bajar, en un mes, como el de noviembre, siempre discreto y de transición, en el que las empresas guardan la ropa y aguardan hasta el año que viene para volver a empezar a contratar.

La Seguridad Social perdió en noviembre unos 14.359 afiliados respecto a octubre, hasta situar el número total de trabajadores en activo en 21,82 millones de personas. No ha sido un mes especialmente negativo; para ponerlo en perspectiva, el año pasado para estas mismas fechas se lamentaba la destrucción del doble de ocupados. Lo habitual es que el balance de noviembre dé números rojos, en tanto que España solo ha sumado ocupados en este mes en siete de los últimos 20.

Y para los destrozos que ha habido otros años, este no ha sustancial. Lo que va en consonancia de los indicadores desestacionalizados y que revelan que el mercado laboral, más allá de los picos y bajones de meses puntuales, sigue avanzando a un ritmo vigoroso.

El dato negativo de noviembre se explica eminentemente por la escabechina efectuada por las empresas de hostelería, que registraron un saldo negativo de 116.662 asalariados menos respecto a octubre. Muchos hoteles y restaurantes aprovechan en noviembre para cerrar por vacaciones antes de la campaña de diciembre y eso se traduce en despido de temporales o baja de fijos discontinuos, que volverán a ser llamados puntualmente para Navidad o ya directamente para la Semana Santa.

Las cifras del resto de sectores, tanto aquellos que han perdido efectivos como aquellos que los han ganado, ha sido mucho menos explosiva. En el bando de los números 'verdes' han destacado el comercio, que se ha reforzado para el Black Friday con 23.905 nuevos ocupados, o la educación (+29.483).

Desde el Gobierno han destacado que los efectos de su reforma laboral de 2022 siguen dejando su huella en la estadística y que en el último año han aumenta en más de medio millón los contratos indefinidos y que ya son cuatro millones de contratos indefinidos en activo más desde que se aprobó la reforma laboral. En total, de los 21,8 millones afiliados, 15,2 millones son asalariados con contrato indefinido.

El paro vuelve a bajar

Bajó el número de ocupados, pero también bajó el número de parados. Una aparente contradicción nada inhabitual en determinados meses del año y que se explica por el creciente peso de los fijos discontinuos -que si son dados de baja hasta la próxima temporada pero no quieren encontrar otro trabajo hasta entonces no figuran como parados registrados en el Sepe-, así como menores incentivos para los parados inactivos a la hora de ir a apuntarse a las oficinas de empleo por la inexistencia de campañas de contratación bonificada, entre otros.

El paro bajó en noviembre respecto a octubre en 18.805 personas, hasta un total de 2,42 millones de desempleados oficialmente inscritos en el Sepe. Es una reducción mayor que la registrada el año pasado, pero bastante por debajo de los tres años precedentes.

Lo que da cuenta que al mercado laboral español cada vez le cuesta más que encuentren empleo determinados perfiles, lo que complica seguir reduciendo las cifras de desempleo más allá de determinado umbral. Algo negativo en términos estadísticos, ya que condena a España a un 'pleno empleo técnico' con una tasa de paro de las más altas de toda la Unión Europea.

El paro bajó más entre las mujeres (-14.370) que entre los hombres (-4.435), si bien persiste una brecha sustancial en términos de empleo, ya que entre el total de parados, ellas representan 1,46 millones y ellos 0,95 millones.

Madrid lidera y Catalunya resta

A diferencia de los meses de calor, cuando Madrid resta y Catalunya lidera las cifras de empleo, cuando llega el frío se invierten las tornas. La capital del Reino fue la autonomía que más ocupados sumó en noviembre respecto a octubre, con 35.039 afiliados más dados de alta en la Seguridad Social. Le siguieron la Comunitat Valenciana (+22.376) y Andalucía (+15.796).

Si en términos generales la hostelería ha sido quien más ha empujado hacia la baja las cifras de empleo, no es casualidad que Islas Baleares haya sido el territorio con peores registros. Con 94.457 afiliados menos, el fin definitivo de la temporada turística ha marcado las estadísticas. Catalunya, el otro gran motor de la economía española, ha registrado un retroceso discreto, marcado por la finalización de contratos en Girona y Tarragona por ese efecto fin de temporada.