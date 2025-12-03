La construcción de casas cerrará 2025 en máximos de los últimos 16 años

El mercado residencial del Archipiélago muestra «una recuperación sostenida» que podría consolidarse en 2025, año que está próximo a convertirse en el mejor ejercicio desde 2009 en la construcción de vivienda, según el informe de coyuntura del Observatorio Canario de la Vivienda. Un estudio presentado ayer durante la segunda y última jornada del primer Congreso de Vivienda de Canarias.

Según explicó el director de Inversión y Estrategia de la entidad pública dependiente del Gobierno de Canarias y responsable de Obvia, Miguel Lozano, «desde 2017 hay una clara tendencia al alza en la construcción de vivienda y, si se confirma el ritmo actual, Canarias podría superar en 2025 el volumen de obra nueva alcanzado en 2009, superando las 5.000 viviendas».

Por su parte, el director gerente de Visocan, Javier Terán, señaló que la redacción del informe presentado ayer comenzó en diciembre del año pasado, a petición de la Consejería de Vivienda, con el propósito de «obtener datos clave que permitan al Ejecutivo canario llevar una estrategia definida para continuar desarrollando medidas que den respuesta a la emergencia habitacional».

El director de Inversión y Estrategia de Visocan remarcó que este análisis se presenta en «un momento complejo para el mercado residencial, marcado por un fuerte crecimiento poblacional y un aumento sin precedentes del número de hogares, especialmente tras la pandemia». «Este incremento de la demanda, sumado a una oferta limitada debido a la baja construcción posterior a la crisis financiera, ha generado un estrés notable en el mercado y una presión al alza sobre los precios», agregó Lozano.

En esta segunda jornada del I Congreso de la Vivienda de Canarias, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, hizo hincapié en la importancia de generar espacios de diálogo y reflexión entre todas las partes implicadas para avanzar en una respuesta colectiva a la emergencia habitacional que vive el Archipiélago en todo el ciclo de las políticas de vivienda: desde la planificación inicial hasta la movilización y transformación del parque existente. Rodríguez recordó, además, que a lo largo de la legislatura se han destinado más de 300 millones de euros a incrementar el parque público de vivienda y aseguró que están «impulsando nueva vivienda protegida y, al mismo tiempo, movilizando la que ya existe».

Durante su conferencia, titulada Análisis, evolución y tendencias del mercado de la vivienda en España, la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, explicó que «en torno al 28% de personas que acceden hoy al mercado son compradores extranjeros, muchos de ellos con un claro enfoque inversor». «En el 80% de los casos se busca una vivienda habitual. El comprador tipo tiene alrededor de 41 años, tanto hombres como mujeres, y destaca por su elevado nivel adquisitivo, imprescindible para afrontar los precios actuales», ahondó.

Sobre la situación en Canarias, Matos apuntó que «tanto en compraventa como en alquiler, estamos en máximos históricos. Nunca antes los canarios se habían enfrentado a precios tan altos». Asimismo añadió que la compraventa registra incrementos del 20%, mientras que el alquiler crece en torno al 8%. A juicio de la portavoz de Fotocasa, Canarias «está avanzando en la dirección correcta, especialmente con medidas orientadas al fomento y la ampliación del parque de vivienda asequible», al tiempo que reconoció que el Archipiélago «es una de las regiones pioneras en España en introducir reformas normativas para mejorar la accesibilidad».

El Congreso de Vivienda culminó con la entrega de unos galardones que reconocieron a tres entidades por su contribución a impulsar un mejor modelo de vivienda en las Islas: a Provivienda, por su labor en vivienda social; a Evocons, por su apuesta por sistemas constructivos eficientes; y a Azulaya, en reconocimiento a su modelo profesional, ético. n