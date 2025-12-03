El turismo extranjero crece un 3,5% hasta octubre y anticipa un cierre de año con 97 millones de turistas

España recibió 9,2 millones de turistas internacionales en octubre, un 3,2% más que en el mismo mes de 2024, lo que le lleva a rozar los 85,7 millones de turistas en los diez primeros meses de 2025, un 3,5% más que hace un año, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas cifras, nunca vistas, ni en un mes de octubre ni en el acumulado de los diez primeros meses, anticipan un cierre de año 2025 con 97 millones de turistas, un nuevo récord histórico que se quedará a las puertas de los 100 millones que se preveía alcanzar hace un año.

Y se producen después del enfriamiento del sector en la temporada alta, con el frenazo en el número de llegadas de los visitantes provenientes de Francia y Alemania y tras el que se constató, según el lobi Exceltur, que "el turismo en España normaliza su comportamiento" después de un crecimiento desorbitado tras la pandemia del coronavirus. Esta asociación, que integra a gigantes turísticos como Meliá o Iberia, calcula que el sector turístico elevará su actividad real hasta los 220.000 millones de euros este año, frente a los 208.000 millones de euros generados en 2024, y los 2,9 millones de puestos de trabajo.

Así, en los primeros diez meses, Reino Unido se mantiene líder con más de 17,1 millones de turistas y un aumento del 3,9%, mientras que Francia y Alemania muestran su debilidad, con casi 11,4 millones de visitantes en el primer caso (un 0,1% menos) y 10,8 millones en el segundo caso (un 0,8% más). En el lado contrario, crecen Portugal (con 2,9 millones de turistas y un avance del 15,3%) e Irlanda (2,7 millones de turistas y un avance del 10,2%), mientras que Estados Unidos y el resto de América avanzan por encima del 4% hasta los 3,9 y 4,6 millones de visitantes.

El gasto crece el doble

El gasto total realizado por los turistas que visitaron España en octubre alcanzó los 12.785 millones de euros, con un aumento del 7,4% respecto al mismo mes de 2024, y un gasto medio por turista fue de 1.383 euros (un 4,2% más). En el acumulado de los diez primeros meses, el gasto turístico aumentó un 7% hasta alcanzar los 118.612 millones de euros y anticipa un cierre de año en el entorno de los 135.000 millones de euros, casi 10.000 millones de euros más que durante el año anterior.

De esta forma, se consolida la tendencia de crecimiento del gasto por encima del incremento en el ritmo de las llegadas, según defiende el Ministerio de Industria y Turismo en un comunicado, en el que constata también un crecimiento "más moderado en este 2025 que el pasado año". La expansión en 2024 a esta fecha era del 10,8%. "Una evolución estadística que va en la línea de la apuesta del Ministerio por un nuevo modelo turístico, más sostenible y basado en priorizar la calidad frente a la cantidad, desconcentrar y desestacionalizar los destinos y diversificar la oferta", afirma el departamento que dirige Jordi Hereu.