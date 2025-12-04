Moratoria indefinida en vivienda: ¿solución real o detonante del colapso del alquiler?

Durante 2024, España registró 27.564 desahucios —un incremento del 3,4 % respecto a 2023— según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De esos lanzamientos, 20.558 (el 74,6 %) respondieron a impagos de alquiler regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que experimentaron un alza del 4,5 % interanual. Por su parte, los desalojos por ejecuciones hipotecarias bajaron un 3,6 % hasta situarse en 5.073 casos.

Si bien estos datos muestran una subida general, los primeros meses de 2025 reflejan una ligera desaceleración: entre enero y marzo, se constataron 7.334 desahucios, un descenso del 1,2 % respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, este aparente alivio convive con un alza en los procedimientos contra ocupaciones ilegales y ejecuciones hipotecarias, lo que evidencia una tensión creciente en el mercado de alquiler.

El déficit estructural de vivienda social en España

Una de las causas de esta crisis persistente es la escasa disponibilidad de vivienda pública en alquiler. Un análisis reciente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que en España apenas el 3,3 % del parque residencial corresponde a vivienda social en alquiler. Esta cifra contrasta con la media de la Unión Europea, situada en torno al 8 %.

Para acercarse a la media europea, España necesitaría añadir aproximadamente 850.000 viviendas sociales en alquiler a su parque existente. Entre 2005 y 2023 se construyeron unas 131.804 viviendas protegidas destinadas al alquiler, lo que representa apenas un 27 % del total. En 2023 se entregaron solo 8.646 viviendas protegidas en todo el país, de las cuales la mayoría —el 76 %— provinieron de promotores privados.

Este desequilibrio estructural convierte al alquiler privado en la única opción para muchas familias vulnerables. Y cuando surgen impagos o situaciones de vulnerabilidad, la escasez de alternativas públicas se traduce en desahucios o, en algunos casos, en ocupaciones.

Cómo la moratoria ahuyenta la oferta y alimenta la ocupación ilegal

Que Podemos (u otras fuerzas políticas) planteen una moratoria permanente de desahucios puede parecer una medida socialmente sensible. Pero esta estrategia tiene efectos colaterales graves sobre el mercado de alquiler.

Manifestación contra los desahucios. / María Pisaca

Según un informe de la Instituto de Estudios Económicos (IEE) publicado en 2025, la ocupación ilegal ha aumentado notablemente en comunidades con mayor presión de alquiler, por el desajuste entre demanda creciente y oferta insuficiente.

De hecho, las denuncias por okupaciones crecieron un 7,4 % en 2024 respecto al año anterior, sumando 16.426 casos registrados por las Fuerzas de Seguridad. En ese año, la región de Cataluña concentró 7.009 de esas denuncias, lo que representa el 42 % del total nacional.

El fenómeno no es nuevo, pero la prolongación indefinida de la moratoria añade un factor de incertidumbre. Con el mercado de alquiler más rígido, muchos propietarios optan por sacar sus viviendas del mercado libre o mantenerlas vacías, reduciendo así la oferta y haciendo que el alquiler sea aún más inaccesible. Esto crea un círculo vicioso: menos alquileres disponibles → precios al alza → mayor vulnerabilidad → más ocupaciones.

Agencia ATLAS / Foto: EFE

¿Qué dicen los datos más recientes?

En 2024 hubo 27.564 desahucios, con un crecimiento del 3,4 % respecto a 2023.

El 74,6 % de los lanzamientos se debieron al impago del alquiler, y este tipo de desahucios creció un 4,5 %.

Las okupaciones ilegales denunciadas ascendieron a 16.426 en 2024, con un alza del 7,4 %.

La vivienda social en alquiler representa solo un 3,3 % del parque residencial en España.

El parque de vivienda protegida destinado al alquiler entre 2005 y 2023 fue mínimo dentro del total.

Estos datos confirman que la crisis habitacional en España no se debe solo a los efectos recientes de la crisis económica o la pandemia, sino que responde a un déficit estructural en la oferta de vivienda asequible y a decisiones políticas que han favorecido la propiedad privada frente al alquiler social.

Estado de las obras de las 152 viviendas de Doctor Chiscano a principios de año. / Juan Castro

¿Qué supone prolongar la moratoria sin aumentar la vivienda social?

La insistencia en una moratoria anti-desahucios permanente podría generar consecuencias no deseadas:

Inseguridad jurídica para propietarios privados : muchos deciden no volver a poner sus viviendas en alquiler tras desalojar inquilinos morosos, reduciendo así aún más la oferta.

: muchos deciden no volver a poner sus viviendas en alquiler tras desalojar inquilinos morosos, reduciendo así aún más la oferta. Efecto llamada: al endurecerse las condiciones de acceso al alquiler, crece el incentivo para la ocupación ilegal de viviendas vacías, ya que no hay alternativas reales.

Rueda de prensa de los vecinos de Añaza ... / Carsten W. Lauritsen

Presión sobre el mercado del alquiler: con menos viviendas disponibles, los precios suben —incluso en el alquiler libre— haciendo la vivienda aún más inaccesible para muchas familias vulnerables.

mercado del alquiler: con menos viviendas disponibles, los precios suben —incluso en el alquiler libre— haciendo la vivienda aún más inaccesible para muchas familias vulnerables. Deterioro del parque de vivienda social: sin nuevas construcciones o rehabilitaciones de vivienda protegida, la proporción de alquiler social sigue siendo insuficiente para aliviar la demanda.

En este contexto, la prolongación indefinida de la moratoria no soluciona la raíz del problema, sino que puede exacerbarlo.

Alternativas efectivas que demanda la realidad

Para atender la crisis habitacional de forma eficaz y sostenible, los expertos y organizaciones del sector coinciden en la necesidad de abordar varios frentes:

Aumentar de forma considerable el parque de vivienda pública en alquiler social , hasta acercarse al promedio europeo. Según el Banco de España, harían falta entre 1,4 y 2,1 millones de viviendas nuevas hasta 2030 para satisfacer la demanda prevista.

, hasta acercarse al promedio europeo. Según el Banco de España, harían falta entre nuevas hasta 2030 para satisfacer la demanda prevista. Priorizar la construcción de vivienda protegida en régimen de alquiler, no solo en propiedad. Las cifras actuales demuestran que la mayoría de las viviendas protegidas terminan siendo vendidas, no alquiladas.

Movilizar viviendas vacías de grandes tenedores —bancos, fondos, entidades financieras— para alquiler asequible, combinando incentivos públicos y regulación del mercado.

Edificio de Las Rehoyas de 148 viviendas en el parque. / J.PEREZ CURBELO

Ofrecer alternativas habitacionales reales a las familias vulnerables antes de recurrir a cualquier desahucio, con realojo temporal u opciones de vivienda social. Muchas entidades sociales coinciden en que, sin estas medidas, las moratorias solo sirven de parche.

Una medida insuficiente sin cambio estructural

El debate sobre la moratoria de desahucios es legítimo y urgente. Mantener la suspensión de lanzamientos para personas vulnerables puede aliviar situaciones individuales, pero —si no va acompañada de políticas estructurales de vivienda— no resolverá la crisis habitacional. Los datos de desahucios, okupaciones y vivienda social ilustran un problema sistémico: falta oferta, precios abusivos, inseguridad jurídica y desplazamiento de alquileres.

Ignorar estas causas reales solo perpetúa el problema. Por eso se necesita una estrategia integral de vivienda social y alquiler regulado, y no depender de soluciones temporales como la moratoria.

Si estás afectado por esta situación —ya seas propietario amenazado por okupación o inquilino en riesgo de desahucio— existen abogados especializados en derecho de vivienda que pueden asesorar y ayudar a proteger tus derechos. Un buen profesional puede ser clave para encarar un proceso de desahucio, okupación o reclamación judicial.