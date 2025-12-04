El sector del jamón ibérico salva la mayoría de exportaciones salvo a Japón y México

El sector productor e industrial del cerdo ibérico ha salvado por ahora el mayor flujo de exportaciones pese a la crisis de peste porcina en Barcelona. Los principales destinos siguen aceptando producto, a pesar de los casos de peste porcina africana en jabalís de Catalunya, si bien, preocupa el cierre total de Japón y México, dos destinos relevantes. El director de la asociación interprofesional del cerdo ibérico (Asici), Jesús Pérez, ha admitido, en declaraciones a Efeagro, que "hay preocupación" aunque el foco esté "lejos" de las zonas de producción del ibérico. "Nos preocupa mucho el momento en el que se ha dado, que es en plena montanera" donde hay "en torno a 600.000 animales sueltos en el suroeste peninsular", ha señalado.

A nivel de impacto comercial exportador, Pérez ha pedido poner las cifras "en perspectiva" porque "la mayoría de los principales mercados" para sus intereses (UE, China y Reino Unido) "aceptan la regionalización", es decir, sólo vetan la entrada de productos porcinos desde la zona catalana afectada, que en este caso no es de relevancia para el ibérico. Además, "se está negociando con Estados Unidos y Canadá" para conseguir también regionalizar mientras los países que más preocupan ahora al ibérico son Japón y México, dos destinos "importantes" que han cerrado sus fronteras por completo. En concreto, Japón "es un mercado muy importante por la cantidad y el elevado valor añadido" de los envíos.

Promociones

La interprofesional está desarrollando una campaña de promoción en el país nipón pero la situación actual ha hecho incluso que Asici suspenda su participación en la feria alimentaria Foodex 2026, que se celebrará en Tokio a principios de 2026. Desde la interprofesional son conscientes de que redistribuir de forma inmediata esa mercancía que se enviaba a Japón o México hacia otros destinos abiertos "no es tan sencillo" ya que "requiere tiempo y trabajo". Confía, no obstante, en que los destinos abiertos puedan absorber "parte" de esa mercancía y que el incremento del consumo de ibéricos a nivel nacional dado en "los últimos años permita balancear" esos desajustes debido a la situación generada.

Campaña navideña

En cuanto a la campaña navideña, cree que no afectará al precio de los jamones y paletas porque "muchas compras y ventas están ya hechas y en distribución". Por otro lado, Pérez ha valorado la actuación de las autoridades nada más conocerse los dos primeros focos de PPA en jabalíes: "Han tomado las riendas desde el principio" y han desarrollado un "trabajo intenso, aplicando los protocolos establecidos". Además, es "importante" transmitir que "no es un problema de seguridad alimentaria, sino de sanidad animal" por lo que "no infecta al humano ni por contacto -con animales- ni por consumo" de alimentos.

La exportación, el factor más relevante

El Gobierno español ha centrado sus esfuerzos desde el inicio del brote en minimizar los efectos en la exportación. Para ello está negociando "certificado a certificado" con los destinos que han cerrado sus fronteras a la entrada de productos del cerdo desde toda España, a causa de la Peste Porcina Africana (PPA), mientras el Govern catalán ha anunciado un primer paquete de ayudas de unos 10 millones para los afectados. España afronta su sexto día desde la detección de dos primeros casos de Peste Porcina Africana en jabalíes en la provincia de Barcelona - tras 31 años libres de la enfermedad- y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha incidido en que uno de sus objetivos es conseguir que se minimice el impacto comercial provocado por esta situación.

Reino Unido ha aceptado la llegada de productos del porcino desde toda España, salvo del radio de 20 kilómetros en torno a los focos de peste. Chile, en cambio, ha comunicado en las últimas horas que cierra sus fronteras a la llegada de productos cárnicos del cerdo desde cualquier punto del país. En el mercado interno europeo, la atención está puesta en la visita que representantes de la Comisión Europea están haciendo a la zona afectada para valorar las actuaciones del plan de contingencia aplicadas hasta ahora. Los 400 agentes desplegados en Collserola esperan el permiso europeo para matar a todos los jabalís del parque de Collserola, que según los expertos puede llegar a unos 900 individuos.